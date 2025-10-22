Anuncia Sedena conexión del Tren Maya con vías del Istmo de Tehuantepec para diciembre

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que el próximo 5 de diciembre quedará conectada la vía férrea del Tren Maya con las del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo que permitirá integrar una red ferroviaria nacional.

Durante la “Mañanera del Pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vallejo Suárez detalló que, por instrucción presidencial, la vía de carga se extenderá desde Palenque, Chiapas, hasta Progreso, Yucatán, y de ahí hasta Cancún, Quintana Roo.

El General explicó que actualmente operan ocho frentes de construcción en los cinco estados por donde atraviesa el Tren Maya: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al avance de las terminales multimodales de carga, reportó: Palenque 13.85%, Progreso 8.02%, Poxilá 12.95% y Cancún 12.96%, con una generación de más de 8 mil 800 empleos.

“El 5 de diciembre vamos a tener anillado esto, vamos a conectar, le voy a dar unos datos; la infraestructura ferroviaria en México es de 17 mil 300 kilómetros de vía que está concesionada, 4 mil 470 kilómetros, hay como como mil 500 de vía particular; a eso súmele los mil 500 kilómetros de red del Tren Maya y también 200 kilómetros más de patios, plataformas de carga y vía nueva, ahí nada más suman más de 25 mil kilómetros; ya vamos a tener conexión de carga desde la frontera sur, de Chetumal, a Nogales (Sonora), a Juárez (Chihuahua), a Laredo (Tamaulipas); imagínense que ya tengamos anillado y conectada toda la red nacional”, informó el General Vallejo.

Subrayó que en el Puerto de Progreso se construye un complejo de almacenamiento y distribución de combustibles, desde donde se podrá abastecer a Cancún y otras zonas del Caribe.

Con esta infraestructura, indicó, el Gobierno federal busca reducir la carga en las carreteras del sureste, disminuir costos logísticos, mejorar la seguridad en el transporte y mitigar el impacto ambiental, al tiempo que se armonizan los proyectos estatales y federales.