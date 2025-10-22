Fortalece Quintana Roo la comunicación con jóvenes en Encuentro Nacional de Orientación Educativa

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la inauguración del Encuentro Nacional de Orientación Educativa, que reúne a 150 especialistas, orientadoras y orientadores educativos de las 32 entidades federativas del país, organizado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y coordinado por el Colegio en Quintana Roo.

Acompañada por el director nacional del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, y el director general del Colegio en Quintana Roo, Aníbal Montalvo Pérez, la Gobernadora reafirmó su compromiso con una educación integral que promueva el bienestar, la inclusión y el desarrollo de la juventud mexicana, pero también pidió establecer un puente de comunicación orientadores-alumnos, para evitar que las chicas y los chicos caigan en actitudes autodestructivas.

“Hablar de orientación educativa es hablar de empatía, de compromiso, de ser esa guía que muchas veces necesitan las y los chavos, a quienes quiero con todo mi corazón. Es mirar más allá del aula, del conocimiento, de cada materia; es voltear a ver a cada estudiante, no como el número 34 de la lista, sino como ese ser humano que tiene sueños, emociones, que a veces tiene problemas y no sabe qué hacer o cómo demostrarlo, o que tienen retos distintos” citó la titular del Ejecutivo, acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Al darles la bienvenida y agradecer el haber escogido a Cozumel para este evento, Mara Lezama deseó éxito al compartir experiencias, pero también que aporten todos sus conocimientos para la salud y la estabilidad emocional de las y los jóvenes “a quienes amo profundamente”.

El Encuentro Nacional de Orientación Educativa tiene como objetivo fortalecer la labor de las y los orientadores educativos como actores clave en la permanencia escolar, mediante el análisis de su perfil profesional, competencias éticas y liderazgo transformador, explicó Rodrigo Rojas Navarrete.

Al indicar que este es el segundo encuentro de orientación educativa, reconoció el compromiso de las y los orientadores con la formación integral de la juventud mexicana, pues su labor sostiene la visión humanista de la nueva escuela mexicana.

Por su parte, José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel destacó la importancia que para la isla tiene este evento nacional, en donde el Conalep juega un papel fundamental en la formación juvenil.

Antes del protocolo inaugural, Rodrigo Rojas Navarrete entregó a la gobernadora Mara Lezama un reconocimiento por el apoyo al sistema Conalep en Quintana Roo para lograr el Primer Lugar Nacional en incorporación al modelo dual respecto a la matrícula y el top 3 nacional en indicadores académicos de mayor eficiencia terminal y menos abandono escolar.

Durante las jornadas de trabajo, las y los participantes abordaron temas orientados a la actualización profesional, el intercambio de experiencias y la promoción del liderazgo transformador para la formación integral y el desarrollo humano de las y los jóvenes alumnos.

En la ceremonia también estuvieron la presidenta honoraria del DIF Municipal, Diana Sosa; Landy Grisel Esquivel Medina, coordinadora de orientación educativa del plantel Felipe Carrillo Puerto, y el alumno Julián Ricardo Rangel.