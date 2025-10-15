Anuncia Sedetus que las Viviendas del Bienestar en Quintana Roo se entregarán este octubre

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando, informó que será este mes de octubre cuando se entreguen las primeras Viviendas del Bienestar en Quintana Roo, con lo que la entidad se colocará entre las primeras del país en iniciar el programa federal.

Detalló que la entrega inicial se realizará en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad (Playa del Carmen), donde el Infonavit coordinó la construcción de los primeros conjuntos habitacionales.

“Será este mes de octubre cuando se haga la entrega de las primeras casas del Bienestar en Cancún y Playa del Carmen. Lo más importante es que el Estado será de los primeros en comenzar con este programa del Gobierno federal. Si bien son pocas las que se entregarán, para noviembre se irán sumando más, incluyendo las de Chetumal”, explicó Alonso Ovando tras su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura.

Durante esta primera fase se contemplan 16 mil 481 viviendas, de las cuales 11 mil estarán en Benito Juárez y 5 mil 600 en Playa del Carmen. Los criterios de prioridad serán jefas de familia, personas indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad. Las viviendas restantes se asignarán mediante sorteo entre quienes cumplan los requisitos.

El funcionario destacó que se trata de casas de 60 metros cuadrados, con todos los servicios básicos y a precios accesibles, en cumplimiento del compromiso presidencial de garantizar viviendas dignas y asequibles para las familias sin techo propio.

Asimismo, adelantó que a finales de este año se firmará un convenio para ampliar la meta a 43 mil 600 viviendas en los próximos cinco años, con el objetivo de erradicar asentamientos irregulares e invasiones de predios hacia 2026.