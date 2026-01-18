Anuncia Sheinbaum credencialización para homologar atención médica en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entre febrero y marzo de este año iniciará el proceso de credencialización para homologar la atención médica en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, como parte del plan para consolidar los Servicios Universales de Salud hacia 2030.

Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “General Ignacio Zaragoza”, en la alcaldía Iztapalapa, la mandataria explicó que todas y todos los mexicanos contarán con una credencial única de salud que les permitirá acceder a servicios médicos sin importar la institución o el lugar del país en el que se encuentren.

“Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica, centro de salud u hospital les corresponde. Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que, aunque estén aquí en Zaragoza o salgan de vacaciones y tengan alguna enfermedad, se pueda compartir su información médica”, señaló.

El nuevo hospital, que resultó afectado por el sismo de 2017, requirió una inversión de 2 mil 435 millones de pesos y brindará atención a cerca de 500 mil derechohabientes. La unidad cuenta con 35 especialidades médicas, 376 camas —192 censables y 184 no censables—, 40 consultorios, seis quirófanos, sala de hemodiálisis, 12 sillones de quimioterapia, tres salas de endoscopía y equipamiento de última generación.

Sheinbaum celebró la conclusión de la obra tras varios años de trabajos y explicó que el proyecto enfrentó importantes retos técnicos debido a las características del suelo en la zona.

“Por fin se inaugura este hospital. Fueron muchos años porque costó mucho trabajo hacerlo. No fue falta de voluntad, sino la complejidad de construir en Iztapalapa, donde el suelo es complicado”, afirmó.

Detalló que primero fue necesario realizar una demolición cuidadosa, ya que métodos más rápidos podrían haber provocado afectaciones en las viviendas aledañas. Posteriormente, los trabajos de cimentación y edificación se desarrollaron de forma gradual, bajo la supervisión de ingenieros militares, hasta concretar la obra.

La presidenta reiteró que la homologación del sistema de salud busca garantizar atención médica integral, continua y universal para toda la población del país.