Sheinbaum descarta cambios laborales obligatorios por inicio de la Copa Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponderá a las empresas privadas determinar si otorgan facilidades laborales a sus trabajadores durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, programada para el próximo 11 de junio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre la posibilidad de implementar medidas que permitan a los empleados asistir o seguir las actividades relacionadas con el arranque del torneo, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara la suspensión de clases para esa fecha.

Sheinbaum explicó que cualquier decisión relacionada con trabajo remoto, ajustes de horarios o suspensión de actividades deberá ser tomada por la iniciativa privada, ya que una disposición federal en ese sentido implicaría consideraciones laborales adicionales.

La presidenta indicó que el principal objetivo de las autoridades es garantizar las condiciones necesarias para que la ceremonia inaugural y los eventos asociados al Mundial se desarrollen de manera ordenada y segura.

No obstante, adelantó que el Gobierno federal buscará promover la flexibilidad laboral entre las empresas, ante la expectativa de una importante movilización de personas durante el inicio de la justa deportiva.

Precisó que esta situación involucra principalmente a las sedes mexicanas del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque cada entidad tendrá la facultad de definir medidas específicas en materia educativa o administrativa.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, mientras que el Estadio Azteca será escenario del partido inaugural del torneo.

Descarta suspensión del Mundial

Por otra parte, la mandataria federal rechazó versiones sobre una posible cancelación o suspensión del Mundial 2026 y aseguró que la organización del evento continúa avanzando conforme a lo previsto.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, afirmó.

Indicó que las reuniones de coordinación entre autoridades federales, gobiernos estatales, municipios involucrados y la FIFA continúan desarrollándose con normalidad.

“Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el Mundial”, sostuvo.

México compartirá la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 con Estados Unidos y Canadá, en la primera edición del torneo que se celebrará en tres países de manera conjunta.