Gobierno de Estefanía Mercado posiciona a Playa del Carmen en altos estándares internacionales de resiliencia y gestión de riesgos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con su incorporación al programa “Making Cities Resilient 2030” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su confirmación como sede del Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, el gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta Estefanía Mercado, se consolida como un referente en prevención y resiliencia.

En este sentido, el secretario de Protección Civil, Prevención y Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, atribuyó este reconocimiento internacional a los resultados de una estrategia integral implementada durante 2025, que incluyó más de 12,000 acciones y respuestas operativas en atención a la ciudadanía; 17,426 inspecciones de seguridad en comercios locales; y la capacitación de más de 3,200 ciudadanos en prevención de riesgos, independientemente del Fondo Municipal para la Atención de Desastres, con una bolsa de 40 millones de pesos.

Con estas acciones, reiteró, Playa del Carmen cumplió con los criterios del programa “Making Cities Resilient 2030”, integrándose a una red internacional de municipios comprometidos con la reducción del riesgo, la resiliencia y el desarrollo sostenible.

En este contexto, anunció que Playa del Carmen será sede del Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres los días 25, 26 y 27 de febrero próximo, con la participación de nueve ponentes nacionales e internacionales, reafirmando el reconocimiento al trabajo que se realiza en materia de gestión del riesgo.

Darwin Covarrubias recordó que en 2025 se celebró el Congreso Nacional de Bomberos, con la participación de más de 600 elementos de emergencia, entre bomberos, policías, paramédicos e inspectores, quienes recibieron capacitación especializada, fortaleciendo la coordinación y preparación de los cuerpos de rescate a nivel nacional.

Con resultados concretos, preparación y visión de futuro, Playa del Carmen avanza como una ciudad resiliente, comprometida con la protección de su gente y la construcción de un municipio más seguro y preparado ante cualquier emergencia.