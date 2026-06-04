Atrás de Peña, la educación obradorista

Signos
Si la Presidenta no intenta transformar de manera estructural el sistema educativo, no habrá transformación ninguna de valor en la calidad ciudadana, soberana, cívica, política, representativa, moral, judicial y democrática del país.
Peña intentó una reforma del sector que incluía una enseñanza básica de tiempo completo. El obradorismo y su izquierda progresista la desmantelaron y optaron por la inercia inamovible de la evasión de responsabilidades, en un sistema político donde el Magisterio -uno de los más numerosos e influyentes del mundo en las decisiones de un Estado Nacional y sus procesos electorales- ha determinado las políticas educativas, y donde las relaciones entre gremios y autoridades nunca concluyen en acuerdos favorables para todas las partes y mucho menos para el derecho de padres de familias y escolares, y menos aún para elevar los estándares nacionales de la enseñanza y dejar atrás los reprobables niveles de la educación mexicana en el entorno internacional y entre los pueblos con las mayores economías del mundo.
No parece, la alternativa de la izquierda obradorista, mejor vanguardia que las derechas presidenciales predecesoras; no en el ámbito esencial de las transformaciones de un pueblo, el de la educación.
Porque sin el potencial de una comunidad nacional letrada, la conciencia crítica que entraña la evolución civilizatoria y los procesos de la justicia social no se realiza en las instituciones ni en las decisiones políticas necesarias para el cambio.
Y por lo menos en ese aspecto histórico esencial, la izquierda obradorista no es mejor que la derecha peñista.
Y eso es mucho decir.
SM