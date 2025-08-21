Anuncia Sheinbaum inversión histórica de 8 mil mdd en la CFE

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves una inversión histórica de 8 mil 177 millones de dólares en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ampliar y modernizar la red eléctrica nacional, con el objetivo de garantizar un suministro confiable, eficiente y sustentable en todo el país.

Acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la mandataria detalló que los recursos permitirán construir 275 nuevas líneas estratégicas, que sumarán 6 mil 735 kilómetros de circuito, así como 524 subestaciones eléctricas distribuidas en diversas regiones del país.

“En la presente administración se destinará una inversión de 8 mil 177 millones de dólares, es decir, cerca de 173 mil 540 millones de pesos. Estas obras incorporarán tecnología de última generación para fortalecer la capacidad de distribución”, señaló González Escobar.

Sheinbaum subrayó que el proyecto busca atender especialmente a las regiones con infraestructura limitada, donde la demanda de electricidad ha crecido aceleradamente. Según cálculos de la CFE, la inversión beneficiará de manera directa a más de 50 millones de usuarios, reduciendo riesgos de saturación en la red y ampliando la cobertura.

El gobierno federal destacó que esta iniciativa no solo responde a las necesidades de crecimiento económico y social, sino que también forma parte de la estrategia de la soberanía energética, una de las prioridades de la actual administración.

Fuente: El Sol de México