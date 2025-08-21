Inaugura Mara Lezama tercer nivel de edificio de la Unicaribe, en beneficio de casi 4 mil jóvenes

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el tercer nivel y el equipamiento del Edificio 5-E de la Universidad del Caribe (Unicaribe) en Cancún, con 6 aulas, un elevador, sanitarios y anexos, con lo que se garantiza una educación inclusiva y de excelencia para 3 mil 914 estudiantes.

“Invertir en educación es sembrar futuro y construir prosperidad compartida. Por eso decimos con claridad que los recursos no son del gobierno, son del pueblo y aquí se devuelven convertidos en bienestar. Cada mesa, cada silla y cada pizarrón son testigos de cómo la voz del pueblo se escucha y se atiende con hechos”, expresó la Gobernadora durante la ceremonia.

La Gobernadora mencionó que la obra fue realizada y supervisada por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), dirigido por Aldo Andrés Castro Jiménez. Además de las 6 aulas didácticas con anexos completos, instalaciones sanitarias, acabados de alta calidad y un elevador para accesibilidad universal, cuentan con equipamiento completo, con mobiliario integral: pizarrones, mesas binarias para docentes, 246 sillas y 240 mesas de trabajo para estudiantes, sistema eléctrico modernizado y aires acondicionados.

Con inversión superior a 54 millones de pesos que se han venido aplicando desde el año 2023 al 2025, este espacio forma parte de la estrategia para abatir el rezago educativo. Además, destaca el reconocimiento “Inversión Educativa Verificada – Infraestructura Transparente”, otorgado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), que valida la publicidad y rendición de cuentas en el uso de recursos, informó el titular del Ifeqroo.

Durante la inauguración, Mara Lezama enfatizó: “Al entregar este nuevo nivel confirmamos que en esta nueva forma de gobernar realmente transformamos vidas de las y los quintanarroenses y que la educación es el camino más seguro hacia la igualdad”.

Agregó que esto es posible porque este gobierno humanista con corazón feminista combate la corrupción, privilegia la transparencia y eso hace que el dinero alcance para más, y así juntas y juntos sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, destacó que obras en materia educativa universitaria fortalecen la preparación de la juventud, a las que se suman las acciones municipales para darle bienestar a la población.