“Quiebra” Erik Borges Yam a JMM: más de 488 mdp desaparecen durante su gestión

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Después de que fue señalado de generar la pérdida de más de 488 millones de pesos del patrimonio municipal en el 2025, el alcalde Erik Borges Yam no sale a dar la cara a la ciudadanía en su municipio, José María Morelos, sino que se fue a Playa del Carmen, sede de una de las sucursales de su negocio de grúas, para responder a los señalamientos del regidor de Movimiento Ciudadano (MC) sobre su violación sistemática de las leyes federales en materia de Cuenta Pública y a la denuncia que le puso un ciudadano por el delito de discriminación.

Pero al mismo tiempo que huía a Playa del Carmen, el portal de investigación Información S/Límite Quintana Roo le recordó que ya se le señaló tener una nómina inflada con 63 colaboradores sólo en su oficina, al mismo tiempo que reveló que su secretaria particular tiene ingresos inexplicables en ese cargo, que llegaron a 34 millones de pesos en el 2005, año de la cuenta pública cuestionada por el regidor Francisco Puc Cen, conocido como “Xiximac”, y en el que contradictoriamente redujo 11 millones de pesos al presupuesto paras el sueldo de los trabajadores municipales.

La información que el portal publicó está basada en la información reportada por la propia funcionara municipal al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 2025.

Allí aparece que Karina Patricia Cherrez Interián, con el puesto de Secretaria Particular del alcalde morenista Erik Borges Yam, reportó que obtuvo de ganancias en 2025 por Remuneración Anual Neta del Declarante por su Cargo Público, que son por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, la cantidad neta, es decir, después de impuestos, de 34 millones 228 mil 368 pesos.

Esto representa un ingreso mensual limpio de más de 2 millones 852 mil pesos la funcionaria, sólo supuestos pagos de remuneraciones del gobierno municipal.

Karina Patricia Cherrez Interián fue nombrada secretaria particular de Borges Yam en 2021, es decir, desde su primera administración, pero año con año ha ido reportando un monto mayor de ganancias en sus declaraciones patrimoniales.

Pero todavía así, en el año anterior, el 2024, reportó ingresos netos por 341 mil 546 pesos, es decir, de 28 mil 462 pesos mensuales.

El salto de los miles a los millones en los ingresos reportados por la funcionaria permite sospechar que el alcalde Erik Borges Yam podría estar utilizando a su secretaria particular para desviar recursos, dejándola a ella en evidencia, y pone la lupa sobre el manejo de los recursos públicos reportados en la Cuenta Pública del 2025, ejercicio fiscal en el que se realizó el pago de las millonarias remuneraciones.

El deterioro de más de 488 millones de pesos en la hacienda municipal de JMM

Por eso no genera sorpresa que en la sesión de aprobación de la Cuenta Pública de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2024 el regidor Xiximac, que es contador de profesión, cuestionara duramente la información financiera presentada por el alcalde Erik Borges Yam por sus inconsistencias y su violación sistemáticas de las normas de contabilidad gubernamental.

Denunció que en la Cuenta Pública se restaron 488 millones de pesos en el Estado de Variación de la Hacienda Pública, sin dictamen ni anexos que lo expliquen, además de que no se les entregaron los documentos contables que marca la ley como contenido de dicha cuenta.

Esos 488 millones de pesos representan pérdidas para el patrimonio y/o hacienda pública del municipio, según el estado financiero mencionado, la administración de Erick Borges Yam en su conjunto se llevó además en esas pérdidas 71 millones de pesos que se habían generado en ganancia en el 2024.

Y eso es lo que consta en el Estado de Variación de la Hacienda Pública, que el ayuntamiento publicado en su portal oficial de internet.

Pero se contradice con la información de su Estado de Situación Financiera, donde dice que la hacienda pública creció dos millones de pesos respecto al 2024 y que es ahora de más de 169 millones de pesos, mientras registra que los 488 millones de pesos en pérdidas resulta de que “rectificó” los resultados financieros de los años anteriores

Sin embargo, el saldo del patrimonio público que dice no es el que aparece en el Estado de Variación de la Hacienda Pública, sino sólo la pérdida generada en el 2025.

Se generó bolsa recortando presupuesto para obras y para sueldo de trabajadores

Ante la falta de explicación de estas pérdidas de la hacienda municipal, el regidor Francisco Puc Cen exigió que se presentara el dictamen correspondiente de la Comisión de Hacienda del cabildo, y reclamó que dolosamente se ha vuelto a ocultar información a los regidores y regidoras.

Asimismo, señaló la violación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades federativas y los Municipios en la administración de Borges Yam.

En el caso de la Ley de Disciplina, por haber ocupado ingresos excedentes por más de 20 millones de pesos en gasto corriente, en lugar de respetar la jerarquía de usos que da prioridad a pagar deudas de años pasados con proveedores o aplicarlos a inversión pública.

Además, señaló una liquidez “oculta” de los 41 millones de pesos que se generó la administración de Erik Borges Yam con 20.8 millones de pesos de participaciones extras y medio millón de pesos más en incentivos, pero que aumentó reduciendo 9.2 millones de pesos al presupuesto aprobado para obras y quitando 11 millones de pesos a los sueldos de los trabajadores, pero ese dinero no fue empleado en los gastos esenciales del ayuntamiento.

“La tesorería gozó de una liquidez de más de 41 millones de pesos, ¿cómo es posible que con esa montaña de dinero no hayan pagado la luz, el agua, el seguro? La pregunta no es si hubo dinero, la pregunta es: ¿en dónde quedó ese dinero?” cuestionó agudamente Xiximac.

“Básicamente nos están pidiendo corregir muchas irregularidades que esta administración hizo en todo el ejercicio. Básicamente agarró el dinero, lo movió a su antojo y ahora quieren que lo regularicemos.

Lo que hoy se somete a nuestra consideración, bajo el pretexto de cierre presupuestal, no es un ejercicio de rendición de cuentas. Es un monumento a la opacidad y una confesión de desorden administrativo.

Están firmando un cheque en blanco sobre su destino de cientos de millones de pesos. Votar a ciegas es traicionar a la confianza del pueblo”, afirmó el regidor de MC.

Erik Borges Yam huye a Playa del Carmen para no dar la cara a los morelenses

Por estos graves señalamientos es que Erik Borges Yam huyó a refugiarse en Playa del Carmen y ofrecer una rueda de prensa desde allí, en lugar de hacerlo de frente a los ciudadanos moreleneses a lo que debe explicar la pérdida de más de 488 millones de pesos del patrimonio y hacienda pública del municipio de José María Morelos.

Pero Borges Yam sólo se dedicó a descalificar a su contrincante político, pero no dio una sola explicación para esta millonaria pérdida de la hacienda pública municipal registrada en el 2025.

También se envalentonó ante la denuncia penal que le interpuso en el carnicero Joaquín Inurreta Canul, alias “Wacho”, al que también tiene como adversario político porque fue alcalde de Dziuché, quien lo acusó por el delito de discriminación luego que desde la radio el presidente municipal lanzó graves acusaciones hacia su negocio, lo que el agraviado considera que tiene el objetivo de causarle el repudio público.

Sobre, eso Borges Yam se escudó en que lo dijo con base en quejas ciudadanas y que asume las consecuencias.

Tambien cínicamente dijo que seguirá adquiriendo propiedades, al ser el patrimonio de su familia, y que no oculta tener propiedades en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y José María Morelos.