Seop fija para octubre arranque de obras en Barrio Mágico y Mahahual

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CHETUMAL.- La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo (Seop) programó para el 5 de octubre el inicio de las obras del Barrio Mágico de Chetumal y la rehabilitación de la Plaza del Faro de Mahahual, proyectos que en conjunto representan una inversión estimada superior a los 127 millones de pesos.

La dependencia estatal publicó las convocatorias de licitación para ambas intervenciones, que serán financiadas con recursos provenientes del Derecho a los Pasajeros de Cruceros y la contraparte estatal del Fideicomiso Turístico (Fibetuc) 2026.

El proyecto de mayor inversión corresponde a la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura e imagen urbana dentro del polígono del Barrio Mágico de Chetumal.

La obra, identificada con el expediente SEOP-LPN-FIBETUC-031/2026, tiene un presupuesto estimado de 116 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días naturales a partir de su arranque.

En Mahahual, la Seop contempla la rehabilitación integral de la Plaza del Faro mediante una inversión superior a los 11 millones de pesos. Los trabajos, correspondientes a la licitación SEOP-LPN-FIBETUC-030/2026, tendrán un periodo de ejecución de 120 días naturales.

El paquete de infraestructura para este destino turístico no se limitará a la Plaza del Faro. La dependencia prevé lanzar próximamente las licitaciones para rehabilitar el Malecón y realizar trabajos de mejoramiento en distintas avenidas del cuadrante turístico de Mahahual.

Además de las intervenciones previstas para el sur de Quintana Roo, la convocatoria incluye la construcción de un parque urbano y de mascotas en Puerto Morelos.

Este proyecto, registrado con la clave SEOP-LPN-FAFEF-029/2026, será financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef) 2026 y tendrá un plazo de ejecución de 75 días naturales. El monto de inversión no fue especificado.

El calendario de las licitaciones establece las visitas a los sitios de las obras y las juntas de aclaraciones para los días 9 y 11 de septiembre.

Las propuestas económicas serán entregadas y abiertas el 17 de septiembre, mientras que las empresas que resulten adjudicadas recibirán un anticipo equivalente al 30 por ciento para comenzar los trabajos.

De cumplirse el calendario establecido en las convocatorias, las obras del Barrio Mágico de Chetumal y la Plaza del Faro de Mahahual comenzarán el 5 de octubre.