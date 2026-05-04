Empresa de casinos sancionada por EU pone la mira en terrenos de Tulum

Comparte esta Noticia

Foto de archivo

CANCÚN.- La empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), recientemente sancionada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha dirigido su interés hacia el Caribe mexicano con la adquisición de terrenos en el sur de Tulum.

De acuerdo con actas del Registro Público de Comercio de Tampico, en una asamblea realizada el 9 de febrero de 2023 la compañía formalizó la compra de cinco predios rústicos ubicados en el polígono conocido como Punta Piedra, en Tulum. Los terrenos, con una superficie conjunta de aproximadamente 1.5 hectáreas, se localizan entre la zona hotelera y la entrada a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, colindando con la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Las escrituras fueron avaladas en 2021 por un notario de Nuevo Laredo y posteriormente inscritas en Quintana Roo, lo que confirma la posesión legal de los predios por parte de la empresa.

Sin embargo, el contexto territorial en Tulum está marcado por conflictos legales y presión sobre los ecosistemas costeros, derivados del crecimiento inmobiliario y turístico. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el Programa de Ordenamiento Ecológico y Urbano del municipio al considerar que favorecía el desarrollo inmobiliario por encima de la protección ambiental.

El interés de CAMSA en esta zona ocurre en medio de señalamientos recientes por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que el pasado 14 de abril sancionó a uno de sus establecimientos, el Casino Centenario en Nuevo Laredo, por presuntamente ser utilizado por el Cártel del Noreste para el almacenamiento de drogas y el lavado de dinero.

Según las autoridades estadounidenses, el grupo criminal también habría empleado las instalaciones del casino para actividades de intimidación y violencia. Además, se señaló al Casino Diamante, en Tampico, como parte de esta misma red de operaciones ilícitas.

Tras las sanciones, se ordenó el congelamiento de activos de la empresa en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país.

Fundada en 1997 en Tampico por el empresario José Chow Pangtay, CAMSA inició como una compañía dedicada a servicios informáticos. No obstante, a partir de 2020 amplió su objeto social hacia el sector del entretenimiento y apuestas, incluyendo la operación de casinos, apuestas en línea y administración de centros recreativos.

Este giro coincidió con un aumento en sus importaciones de maquinaria para juegos de azar, principalmente desde Estados Unidos, así como con el fortalecimiento del Cártel del Noreste, surgido tras la fragmentación de Los Zetas.

Actualmente, la industria de casinos en México opera bajo supervisión de la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera, en un contexto de mayor vigilancia tras diversos casos de presunto lavado de dinero.

En Quintana Roo existen 14 casinos distribuidos en cinco municipios, entre ellos Tulum, donde hasta ahora solo opera un establecimiento, en parte debido a criterios de proporcionalidad entre oferta y demanda en la región.

Con información de El Sol de México