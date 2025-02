Apoyado por diputado del PT, activista “se cuela” a la tribuna de la Cámara de Diputados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un activista tomó la tribuna en el pleno de la Cámara de Diputados, lo que provocó un hecho polémico la tarde de este martes 25 de febrero, mientras los legisladores discutían la prohibición de la siembra de maíz transgénico.

“Buenas a todas y todos, señor presidente, un ciudadano quiere hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, mi nombre es Irvin García Suárez, soy un activista social”, dijo el hombre que entró a la Cámara de Diputados con ayuda del legislador del PT, Emilio Manzanilla.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que era turno de la diputada Vanessa López Carrillo, para posteriormente exigir a la mesa directiva que le retiraran el sonido al activista.

“Perdón, señor presidente, pero me va a hacer gritar hoy”, dijo García Suárez segundos antes de que le apagaran el sonido.

Los diputados del PT subieron a tribuna, mientras que Gutiérrez Luna pedía “de manera respetuosa” que se retirara a esta persona para continuar con la sesión que se encontraba en el momento de las reservas de la Ley que prohíbe el Maíz Transgénico.

Fue al diputado Ricardo Mejía Berdeja a quien se solicitó que lo atendiera, pero que lo sacara del salón del pleno. El diputado Leonel Godoy pidió la palabra para criticar la actitud del “espontáneo”, que dijo le gusta hacer escándalo.

“Con todo respeto para el ciudadano, pero él es un abogado. Es una gente que le gusta hacer escándalo, yo creo que la Cámara de Diputados no se debe de prestar para esas cosas, sería el señalamiento que haría”, indicó mientras pedían a resguardo que lo retirara.

En los murmullos se escuchaba que el legislador del PT, Emilio Manzanilla era el que lo había metido al pleno. El priista Carlos Eduardo Gutiérrez exigió al PT que se abstenga de meter gente “porque así como hoy entró una abogado a hacer un desastre, mañana también los de Morena van a querer meter abogados que defienden narcotraficantes”.

La diputada en tribuna requirió al priista no decir mentiras y si no tenía evidencias, que no lanzará acusaciones, lo que fue secundado por la diputada Lilia Aguilar, pero Gutiérrez Luna confirmó la culpabilidad del PT.

Irvin García Suárez es un abogado, activista y periodista que fue detenido en octubre de 2022 por supuesto secuestro exprés y extorsión hacia una menor en Toluca, Estado de México.

El caso se viralizó debido a que García llevaba tiempo denunciando la corrupción de elementos de seguridad en el Estado de México, así como las extorsiones a comerciantes.

Tras la polémica, el caso llegó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó a finales de ese año que el hombre había sido puesto en libertad, y que de esa forma iba a esclarecer el caso.

El motivo de su entrada a la Cámara de Diputados era para denunciar que está siendo amenazado nuevamente por la Fiscalía del Estado de México, y que hacía responsable al titular de dicho organismo por lo que le pudiera pasar.

“Me atrevo a pedirlo porque yo ya estuve en la cárcel, y no tengo miedo de regresar, sino que tengo miedo de ser olvidado, de que mi lucha sea en vano”, dijo el hombre entre lágrimas y recordando a personas presuntamente detenidas que son inocentes.

“Pido que por favor, si tienen la oportunidad de replicar este mensaje, lo hagan llegar. No es posible que en el Estado de México no estén cobrando 190 mil pesos por una situación de infarto”, dijo el hombre, quien tiene un canal en redes sociales en el que apoya causas ciudadanas.

Fuente: El Heraldo de México/El Financiero