Aranceles a otros países buscan proteger 350 mil empleos: Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Para proteger 350 mil empleos, que se concentran en 10 estados del país, el Gobierno de México implementó el Paquete arancelario: protección de la industria y los empleos.

En la Mañanera de este 15 de diciembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó que no se trata cobrar más, sino proteger sectores industriales.

México no establece aranceles a un país, el objetivo no es cobrar más, el objetivo, como ya expliqué, es proteger ciertos sectores industriales. Y hablamos de países con los que no tenemos tratado comercial. Para cuidar la industria automotriz, todos los vehículos que estamos importando tienen arancel.

“Si no tomamos medidas ahorita, dentro de un año cómo vamos a crear 350 empleos, por eso se hizo todo este trabajo”, informó.

Ebrard, en el Salón Tesorería, mostró que la industria textil y del vestido, así como la del calzado ha aumentado sus importaciones. Mientras que la automotriz ha tenido un crecimiento de las importaciones en un 34 por ciento. Pasó de 349 mil unidades en 2022 a 627 mil en dos años; México es el quinto productor mundial de vehículos.

Ebrard mostró el desbalance comercial con Asia, siendo 10 las naciones principales: Singapur, Indonesia, Filipinas, India, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Taipei chino y China.

“Exportamos uno e importamos nueve, nos debe preocupar el desequilibrio, nos debe preocupar la tendencia”, señaló.

Las exportaciones ascendieron a 22 mil 760 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 227 mil 801 millones de dólares.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que de los 15 polos del bienestar ya están seis en obras para el primer trimestre de 2026.

“Vamos en tiempo para enero, febrero, marzo. Tenemos seis de los 15 polos en obras o ya terminando su primer desarrollo”, indicó.

En la conferencia de prensa, detalló que cada polo de desarrollo del bienestar tiene como objetivo principal la promoción de inversiones, proyectos de infraestructura, incentivos fiscales, fortalecimiento de las capacidades locales y facilidades administrativas.

Señaló que la inversión se ha concentrado en primer lugar en el sector automotriz en Durango, Tlaxcala, Puebla y Michoacán; y Sector logística en Celaya, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán.

El secretario de Economía informó que seis de los polos del desarrollo del bienestar ya tiene sus obras y sus inversiones, y en el segundo trimestre estarán el resto de los nueve polos.