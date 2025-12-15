Vinculan a proceso a César Duarte por uso de recursos de procedencia ilícita

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de control con sede en Almoloya vinculó a proceso al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y confirmó que permanecerá en prisión preventiva oficiosa.

La jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el estado de México dio un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias, que vence el 9 de junio de 2026. Durante este tiempo, autoridades y defensa reunirán los datos de prueba que consideren necesarios para lleva el proceso.

Durante los días que se realizó la audiencia inicial, el ministerio público aseguró que César Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario, iban a parar a empresas donde él era el socio mayoritario, y luego tras diversas transferencias terminaban en sus cuentas personales o las de su esposa e hijos.

El ex gobernador fue detenido el pasado lunes 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. El martes fue puesto a disposición de la juez Ambriz López.

Según la imputación de la FGR, de junio de 2011 a noviembre de 2014 el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que Duarte era accionista mayoritario.

Del total transferido, el MP federal estima que 73.9 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos supuestamente desviados, Duarte trató de ocultarlos a través de ocho operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero en distintas personas físicas y morales.

Fuente: La Jornada