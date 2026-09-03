Realizan en Cancún la primera cirugía asistida por robot en Quintana Roo

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CANCÚN.- El Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” realizó la primera cirugía asistida por robot en Quintana Roo, con lo que comenzó la utilización de esta tecnología en el sistema público de salud del estado.

La primera intervención fue una colecistectomía laparoscópica asistida por robot, procedimiento de mínima invasión para retirar la vesícula biliar, encabezado por la doctora María de los Ángeles Martínez Ferretiz, especialista en cirugía general y laparoscópica certificada en cirugía robótica.

El procedimiento se realizó mediante el sistema Versius, desarrollado por la empresa británica CMR Surgical, instalado en el hospital después de un proceso de aproximadamente dos meses que incluyó su montaje, calibración y capacitación del personal médico y de enfermería.

Martínez Ferretiz destacó que la plataforma proporciona a los cirujanos mayor precisión y amplitud de movimientos en comparación con una intervención laparoscópica convencional.

“Nos da mucha más precisión, nos da unos rangos de movimiento más amplios que en la laparoscopía y nos da mayor seguridad a la hora de estar operando”, explicó.

Otra de las diferencias es la utilización de visión tridimensional. El médico controla el procedimiento desde una consola y utiliza lentes especiales que le permiten contar con una mayor percepción de profundidad durante la intervención.

La especialista señaló que para los cirujanos con experiencia en laparoscopía la transición hacia el nuevo sistema se concentra principalmente en aprender a utilizar los instrumentos y adaptar el procedimiento al funcionamiento del robot.

“La técnica quirúrgica ya la sabemos, solo es saber usar los instrumentos de manera adecuada y creo que se nos da natural a la mayoría de los cirujanos que sabemos operar laparoscopia”, indicó.

En una primera etapa, el equipo será utilizado para realizar colecistectomías, pero se prevé incorporar posteriormente procedimientos para hernias, así como cirugías ginecológicas, urológicas y de tórax.

De acuerdo con el doctor Martín Ramírez, especialista en cirugía gastrointestinal adscrito al Hospital General de Cancún, Quintana Roo se convirtió además en una de las pocas entidades del país con hospitales que utilizan esta plataforma. Señaló que existen equipos de este tipo en instituciones de Ciudad de México, Toluca, Ixtapaluca y Mérida.

La primera ronda contempla cuatro intervenciones, que también servirán para completar el proceso de certificación de dos cirujanos locales en el manejo de la plataforma.

Edwin Rocha, especialista de producto de CMR Surgical, explicó que la incorporación del sistema requiere un protocolo que comienza con la instalación y continúa con la capacitación de enfermería y cirujanos. Las primeras intervenciones son supervisadas por un médico previamente certificado antes de iniciar las operaciones regulares.

Aclaró que, pese a tratarse de una cirugía robótica, el equipo no realiza intervenciones de manera autónoma. Todos los movimientos son controlados por un cirujano capacitado desde la consola.

Entre las ventajas señaladas se encuentra una posición de trabajo más ergonómica para el especialista, lo que disminuye la fatiga durante las operaciones, además de instrumentos con mayor capacidad de movimiento.

Para los pacientes, los especialistas indicaron que la cirugía robótica puede disminuir el dolor posterior a la intervención y reducir los tiempos de recuperación y hospitalización. Según la información proporcionada, mientras determinados procedimientos laparoscópicos pueden requerir estancias de entre tres y cinco días, algunos realizados mediante esta plataforma podrían permitir el alta al día siguiente o incluso efectuarse de manera ambulatoria.

Con el inicio de operaciones del sistema en el Hospital General de Cancún, Quintana Roo se suma a Yucatán entre las entidades de la Península que cuentan con esta tecnología quirúrgica.