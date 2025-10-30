Asegura Layda Sansores que hay un acuerdo entre gobernadores para no abrir el tema limítrofe

Comparte esta Noticia

CAMPECHE.- “Ni se ha abierto ese pleito, ni está cerrado ahorita, está en stand by. Ni los gobernadores, ni la Suprema Corte… ¿de dónde inventan?”, dijo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al ser cuestionada sobre las declaraciones del consejero jurídico del Gobierno de Quintana Roo, Carlos Fuentes del Río.

El funcionario quintanarroense dijo que Campeche había quedado fuera de la controversia constitucional sobre los límites de los Estados de la Península de Yucatán que se sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que sólo están como partes Quintana Roo y Yucatán porque Campeche presentó fuera de tiempo su adhesión a la controversia iniciada en 2019 por el gobierno yucateco.

Agregó que esa omisión abre más oportunidades para que el Estado de Quintana Roo recupere el territorio ocupado por el municipio de Calakmul.

Entrevistada al salir del evento-consulta sobre la reforma electoral, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Campeche, la gobernadora Layda Sansores Sanromán rechazó que el Estado haya perdido algún litigio por el territorio de Calakmul.

Sansores San Román aseguró que los tres Estados involucrados acordaron trabajar de manera conjunta y que el tema de límites no se ha tocado.

A los pobladores de Xpujil y la línea fronteriza, la gobernadora pidió mantener la calma, pues afirmó que existe un acuerdo de no tocar el tema.

“Ahí nadie ha abierto el expediente para seguir trabajando sobre él, y yo creo que todavía es total”, señaló, recordando que el proceso requiere la intervención de la Suprema Corte.

Destacó que se realizan acciones culturales y de acercamiento con las comunidades, como organización de equipos de fútbol y actividades para jóvenes, siempre dentro de lo permitido por la ley.

La titular del Ejecutivo manifestó que no se pueden hacer grandes obras o inversiones gubernamentales en la zona mientras el litigio no se resuelva formalmente, pero que sí se llevan a cabo las actividades posibles para mantener el acercamiento.