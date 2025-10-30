EU reducirá aranceles de China al 47% tras reunión entre Trump y Xi Jiping

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,se reunió este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en la base aérea de Gimhae, en Busan, para abordar una amplia agenda de temas internacionales y comerciales. Este encuentro, el primero desde que Trump regresó a la Casa Blanca, se centró principalmente en la guerra en Ucrania, la situación de las tierras raras y la reducción de aranceles sobre productos chinos.

Durante la reunión, Trump afirmó que Washington y Pekín “trabajarán juntos” para poner fin al conflicto en Ucrania. “Ucrania fue un tema muy importante, hablamos de ello durante mucho tiempo. Ambos vamos a trabajar juntos”, declaró el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One, tras su encuentro con Xi.

A pesar de la guerra en Ucrania, Trump aseguró que no se trató la situación de Taiwán. “No lo discutimos, de hecho”, dijo, reiterando declaraciones previas en las que mencionó que no había mucho que abordar respecto a la isla, considerada por Pekín como una provincia rebelde.

Por su parte, Xi destacó que China ha estado “ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis”, anticipando la expectativa de que su país pudiera presionar a Rusia para avanzar hacia un alto al fuego.

Trump también anunció que “ya no hay más restricciones a las tierras raras”, minerales clave para la industria tecnológica cuya producción y procesamiento están casi monopolizados por China. La medida se da tras recientes controles chinos sobre estas exportaciones, que motivaron la amenaza estadounidense de imponer un gravamen adicional del 100 por ciento a productos chinos a partir del 1 de noviembre.

China controla más del 70 por ciento de la producción mundial de tierras raras y casi el 90 por ciento del procesamiento de estos minerales, por lo que los anuncios de Trump suponen un intento de calmar tensiones comerciales y garantizar suministros estratégicos. Durante su gira asiática, que incluyó Malasia, Japón y Corea del Sur, Trump firmó acuerdos relacionados con las tierras raras con varios países de la región, con el objetivo de diversificar el abastecimiento y reducir la dependencia de China.

Otro de los temas destacados fue la reducción de aranceles sobre productos chinos. Trump anunció que disminuirá del 20 por ciento al 10 por ciento los gravámenes impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo, lo que reduce los aranceles totales de Estados Unidos sobre China del 57 por ciento al 47 por ciento. Además, informó que Xi Jinping se comprometió a reforzar los controles sobre el opioide y los precursores químicos que se producen en China y son utilizados por carteles mexicanos.

En cuanto a la agricultura, el mandatario estadounidense confirmó que China retomará la compra de grandes cantidades de soja estadounidense, suspendida en mayo de este año debido a la guerra comercial. También se discutió la venta de chips de Nvidia a China, aunque no se concretó un acuerdo. Trump anunció que planea reunirse nuevamente con Xi en abril del próximo año en China, reforzando la continuidad de los contactos bilaterales.

El encuentro duró casi dos horas y fue el primer cara a cara entre ambos líderes desde el G20 de Osaka, en 2019. Tras la reunión, Xi se dirigió a Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras Trump regresó a Washington.

Fuente: El Sol de México