Asegura López Obrador que la DEA no participó en captura de Caro Quintero

CIUDAD DE MÉXICO.- En la detención del narcotraficante, Rafael Caro Quintero, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) “no tuvo injerencia directa”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que el gobierno de Estados Unidos no tuvo participación alguna en la detención del líder narcotraficante, por lo que, aseguró, fue sólo un trabajo de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía General de la República.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos (Ken Salazar), no tuvo injerencia directa”, mencionó.

Y es que fue el mismo embajador estadunidense en México fue quien corrigió a la titular de la DEA, Anne Milgram, quien sostuvo que un equipo de su institución trabajó junto con las autoridades mexicanas para detener al capo acusado por el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, en 1985.

López Obrador explicó que lluego de que no prosperara una solicitud hecha a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la cooperación bilateral para el caso de Caro Quintero, ésta no se dio, por lo que la Secretaría de Marina continuó con las investigaciones.

Aclaró que, contrario a lo que sucedía con gobiernos anteriores, actualmente no hay una participación directa de la DEA.

Respecto al deceso de 14 marinos en el desplome de un helicóptero cerca del Aeropuerto en Los Mochis, Sinaloa, el presidente reiteró su pésame a las familias de las víctimas y adelantó que ya se investiga el incidente.

“Decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero; está herido, esperemos que se salve, otro más. Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión”, agregó.

Indicó que, de acuerdo con el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, la caja negra de la aeronave ya fue enviada a la fábrica de ésta para conocer el contenido y esclarecer las razones por las cuales se desplomó el helicóptero.

Así, una vez sea obtenida la información de la caja negra, ésta se entregará a la Fiscalía General de la República para las debidas investigaciones.

López Obrador también comentó que desde la captura de Caro Quintero se han recibido diversos amparos por parte de la defensa de éste, los cuales son analizados por las autoridades correspondientes.

No obstante, aseguró que se buscará que no haya corrupción ni impunidad en este caso ni en ningún otro, pues recordó que en 2013, en el recién iniciado gobierno de Enrique Peña Nieto, Caro Quintero obtuo su libertad, por lo que desde esa fecha y hasta el pasado viernes estuvo prófugo de la justicia.

Vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto, para los jóvenes, tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo, en 2013, y ya cuando sale y se anuncia, pues se resuelve que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado”, dijo.

Fuente: Excélsior