Madres buscadoras bloquean bulevar Kukulcán de Cancún por desaparición de madre e hija

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CANCÚN.- Integrantes de colectivos de madres buscadoras bloquearon desde las 6:00 de la mañana de este miércoles el carril de salida del bulevar Kukulcán, en Cancún, para exigir avances en la localización de Fátima Aldana y su hija menor de edad, Emma Solís.

La manifestación provocó el cierre total del carril con dirección hacia la salida de la Zona Hotelera, por lo que autoridades de Tránsito habilitaron doble circulación en el sentido contrario para permitir el ingreso y salida de vehículos.

Como alternativas para los automovilistas también se mantienen disponibles Puerto Cancún, la avenida de entronque Savignac y el Puente Nichupté.

Agentes de la Dirección de Tránsito fueron desplegados en la zona para dirigir la circulación, agilizar el paso de vehículos y reducir el riesgo de accidentes mientras se mantiene la protesta.

El bloqueo genera afectaciones en una de las principales vialidades de acceso y salida de la Zona Hotelera, mientras las manifestantes mantienen su exigencia para que las autoridades esclarezcan el paradero de Fátima Aldana y Emma Solís.

La ausencia de ambas fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con información preliminar, la denuncia relacionada con la ausencia de Emma fue presentada por su padre, quien se encuentra separado de Fátima Aldana.

Entre las versiones que han surgido se encuentra la posibilidad de que madre e hija se hayan retirado juntas en el contexto de un conflicto familiar. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme esta hipótesis ni se ha establecido públicamente su ubicación.

Por ello, corresponde a la FGE determinar mediante las investigaciones si se trató de una ausencia voluntaria o si existe alguna otra circunstancia relacionada con la desaparición de ambas.

Mientras continúan las investigaciones, las madres buscadoras mantienen el bloqueo y demandan acciones para localizar a Fátima Aldana y a su hija.