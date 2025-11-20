Asesinos de Carlos Manzo coordinaron crimen en app de mensajería, confirma García Harfuch

Comparte esta Noticia

MORELIA.- A través de mensajes de teléfono celular se coordinó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que Jorge Armando N, alias El Licenciado, fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio, y quien por medio de una app de mensajería celular coordinó a otras tres personas: Fernando Josué N, Ramiro N y Víctor Manuel N, este último, autor material del crimen.

“El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución”, explicó García Harfuch.

Fernando Josué N y Ramiro N fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para entorpecer las investigaciones, mientras que sus teléfonos celulares fueron hallados un día después. Tras el análisis de los aparatos se encontraron los mensajes con los que habrían coordinado el ataque, comentó García Harfuch.

Según las autoridades, la coordinación se dio principalmente entre Ramiro y Jorge Armando, ya que desde por lo menos dos horas antes intercambiaron información sobre el lugar y la ubicación de Carlos Manzo.

Minutos después de las 20:00, Ramiro comunicó a El Licenciado que Víctor Manuel estaba sometido, pero había disparado a Manzo, quien en ese momento recibía atención médica.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal del ataque. Reiteramos que no habrá impunidad. El gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de Michoacán”, subrayó García Harfuch.