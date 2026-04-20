Ataque armado en Teotihuacán deja dos muertos y siete lesionados

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TEOTIHUACÁN.— Una jornada de tragedia se vivió este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que un ataque armado dejara un saldo de dos personas fallecidas —incluyendo una turista de nacionalidad canadiense— y al menos siete heridos. El incidente provocó una intensa movilización de fuerzas federales y estatales en uno de los sitios históricos más importantes del país.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el suceso se originó cuando un hombre realizó detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna para posteriormente quitarse la vida. En el sitio se confirmó el deceso de una mujer extranjera, mientras que el área fue rápidamente acordonada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

El sistema IMSS-Bienestar informó que siete personas reciben atención médica tras el percance, entre ellas un menor de edad. Los heridos fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y el agrupamiento Relámpagos al Hospital General de Axapusco. El reporte médico detalla que cuatro de las víctimas presentan impactos de bala, mientras que el resto sufrió fracturas, esguinces y crisis de ansiedad derivadas del ataque.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó profundamente los hechos a través de sus redes sociales y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Asimismo, informó que el Gobierno Federal mantiene comunicación estrecha con la Embajada de Canadá e instruyó a una investigación exhaustiva para esclarecer el móvil de la agresión, ordenando el despliegue de personal de Gobernación y Cultura para brindar acompañamiento en el lugar.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron que trabajan en plena coordinación para facilitar las diligencias periciales. El sitio arqueológico permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.