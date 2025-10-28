Ataques de EU a lanchas en el Pacífico dejan 14 muertos; México rescata a único sobreviviente

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cumplió su amenaza contra los cárteles y anunció que el Ejército de EU llevó a cabo tres ataques en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.

El anuncio en redes sociales marca una escalada continua en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrieron con semanas de diferencia. Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples operativos en un solo día.

Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EU con Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

En un ataque a principios de octubre que dejó a dos sobrevivientes, el Ejército estadounidense los rescató y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.

Hegseth publicó en redes sociales imágenes de los ataques en las que se pueden ver dos embarcaciones moviéndose a gran velocidad por el agua.

Una está visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotan de repente y se ven envueltas en llamas.

El tercer ataque parece realizado sobre un par de botes que estaban flotando en el agua una al lado de la otra.

Parecen estar en gran parte vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión envuelve a ambas embarcaciones.

El jefe del Pentágono dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitando por rutas de narcotráfico conocidas y transportando narcóticos”.

El número de muertos en los 13 ataques divulgados desde principios de septiembre es ahora de al menos 57 personas.

Hegseth aseguró que los “narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”: “Serán tratados de la misma manera”, añadió.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico. Los ataques estadounidenses han cobrado cerca de 60 vidas.

Fuente: El Financiero