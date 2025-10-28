Suprema Corte multa a Elektra por intentar entorpecer dos juicios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, fue multada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por intentar dilatar o entorpecer expedientes en su contra por dos créditos fiscales que suman 34 mil 373 millones de pesos.

Y es que la empresa promovió ante el tribunal constitucional dos recursos en los que pidió que los nueve ministros y ministras se excusaran de conocer de los dos citados asuntos, por un supuesto conflicto de interés.

La empresa pidió la excusa de los ministros Hugo Aguilar, Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa, así como las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Yasmín Esquivel.

Pero las solicitudes fueron rechazadas, sin mayor trámite, por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, quien ordenó las multas contra Grupo Elektra, cuyo monto no se reveló.

“Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto de las pruebas que se ofrecen… se desecha de plano este impedimento… envíese el billete de depósito a la Tesorería de la Federación previas las gestiones necesarias en este tribunal, para hacer efectiva la multa impuesta a la promovente”, dice la notificación.

Los litigios que están relacionados con este caso son créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Elektra, uno por 33 mil 306 millones de pesos y otro de mil 431 millones de pesos por impuestos, multas, actualizaciones y recargos.

En tanto, en otro caso, la Secretaría de Hacienda, por conducto del titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, promovió un recurso de reclamación ante la SCJN contra un nuevo amparo promovido por Grupo Elektra.

Dicho recurso fue admitido a trámite por el ministro Hugo Ortiz Aguilar, presidente de la SCJN, y para efectos estadísticos, ordenó que el recurso fuera clasificado como recurso de reclamación 503/2025. El caso fue enviado a la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías, quien actuará como ponente en dicho expediente.

Este caso está relacionado con el recurso de revisión promovido por Grupo Elektra contra un crédito fiscal de mil 389 millones de pesos, más recargos, multas y actualizaciones. Ese recurso, registrado como amparo directo en revisión 5145/2025, fue aceptado a trámite por el ministro Aguilar Ortiz y será su ponencia quien elabore un proyecto de sentencia definitiva.

Fuente: El Financiero