Atrapado en VIDEO: exhiben a empleado de hotel en Cancún revisando las pertenencias de un turista.

Comparte esta Noticia

Un turista exhibió a un empleado de un hotel en Cancún luego de que sus cámaras de seguridad captaran el momento exacto en el que el hombre comenzó a revisar las cosas del huésped, incluso tuvo el atrevimiento de tomarse una chela.

El video que circula en TikTok, se puede ver a un trabajador caminar dentro de la habitación, abrir y beber una lata de cerveza, segundos después se ve al sujeto revisar la caja fuerte, pero al parecer no encuentra nada, por lo que procede a registrar varios cajones. El empleado sigue sin encontrar “lo que busca” y se atreve a revisar la maleta.

El huésped aseguró que el hotel manejó muy bien la situación, por ello decidió reservar el nombre. Por otro lado se dijo estar sorprendido por la tecnología, ya que utilizó una aplicación de Apple que enseguida le notificó que había movimientos en la habitación.

“Nuestras vacaciones se pusieron raras. No nombraré el hotel porque manejaron esta situación muy bien. Solo tenga cuidado y use la tecnología a su favor. Sinceramente, me sorprende que no haya visto la luz verde en mi cámara web. La próxima vez lo borraré. Una vez más, la aplicación se llama iSentry. Hay otros en la tienda de aplicaciones, pero este pudo enviarme notificaciones por correo electrónico cuando detectó movimiento. 10/10 lo recomendaría”, se lee en la publicación Arturo Brunello.

En la publicación los internautas no dudaron en preguntarle al turista cómo reaccionó el hotel, si despidieron a empleado.

“Me sorprende que no solo robara la computadora”, “está haciendo un control de calidad y una rutina de limpieza”, “he estado en Europa durante estas últimas semanas y se han “desaparecido” cosas de mi maleta misteriosamente ahora entiendo todo”, se lee en los comentarios.

Pero uno de las respuestas que llamó la atención fue que el autor del video mencionó que hubo más cosas captadas por la cámara que no puede compartir en TikTok.