Aumenta Estefanía Mercado salario a personal de Protección Civil y Bomberos de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la entrega de uniformes a elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, la presidenta municipal Estefanía Mercado anunció un incremento salarial histórico para las y los bomberos, que se aplicará a partir de 2026.

“Este impulso forma parte de la estrategia municipal para fortalecer y dignificar a los cuerpos de emergencia”, destacó la alcaldesa al entregar los 175 nuevos uniformes tácticos.

En este marco, subrayó que su administración trabaja bajo la premisa de “cuidar a quienes cuidan a las familias playenses”, enfatizando que el nuevo equipamiento representa dignidad y respeto para quienes diariamente enfrentan riesgos para proteger vidas.

“Si queremos un Playa del Carmen más seguro, más humano y más fuerte, debíamos empezar por ustedes que salen a responder emergencias y a dar tranquilidad a nuestras familias sin importar la hora ni el riesgo”, señaló Estefanía Mercado.

La presidenta detalló que dio la instrucción al tesorero municipal y al oficial mayor a realizar los cálculos necesarios para implementar el aumento salarial, compromiso que definió como “un acto de justicia” hacia el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, reiteró que la seguridad municipal es una visión integral que incluye la prevención de riesgos, la preparación y la respuesta ante emergencias, además del combate al delito.

Recordó que recientemente Playa del Carmen fue sede del Congreso Nacional de Bomberos, evento que posicionó al municipio en la primera línea de la profesionalización a nivel nacional.

En un mensaje dirigido directamente al personal operativo, agradeció a quienes están de guardia, a quienes responden cada llamado, a quienes han salvado vidas y a quienes han puesto en riesgo la suya sin dudarlo. “Gracias por la disciplina, por el valor y por la humanidad con la que sirven a Playa del Carmen”, dijo.

Estefanía Mercado aseguró que su gobierno continuará invirtiendo en Protección Civil y Bomberos para construir un municipio “preparado, con vocación y, sobre todo, profundamente humano”.

Por su parte, el titular de la dependencia, Darwin Covarrubias, enfatizó que “Protección Civil somos todos” y aseguró que los nuevos uniformes representan “una inversión real y responsable para garantizar la seguridad y dignidad de quienes están en la primera línea de cada emergencia”.

Por tal motivo, agradeció a la presidenta Estefanía Mercado por su respaldo y liderazgo, resaltando que su visión ha permitido consolidar a la institución. Asimismo, llamó al personal a portar los nuevos uniformes “con orgullo y con la certeza de que cuentan con un gobierno que les respalda”.