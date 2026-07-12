Empresas de seguridad denuncian presunta red que simula conflictos laborales en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Asociación Internacional de Organismos por la Seguridad A.C. (USAC) denunció la operación de una presunta red dedicada a generar conflictos laborales mediante falsas reclamaciones por despido injustificado y accidentes simulados, situación que ha afectado a empresas de seguridad privada en Quintana Roo.

El presidente de la organización, Manuel Herbeles, informó que hasta el momento han identificado al menos seis casos de personas que solicitan empleo como vigilantes, laboran durante algunas semanas y posteriormente presentan demandas laborales alegando despidos injustificados.

Explicó que las empresas del sector solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para investigar estos casos y determinar si existe una organización detrás de estas prácticas.

De acuerdo con Herbeles, este tipo de demandas representa un impacto económico para las compañías, debido a los gastos legales y al pago de finiquitos o indemnizaciones derivados de los procedimientos laborales.

El dirigente señaló que otra modalidad consiste en simular accidentes de trabajo para reclamar incapacidades, e incluso aseguró que existen denuncias presentadas por personas que afirman haber laborado para una empresa sin contrato, pese a que, según las compañías, nunca fueron contratadas.

Añadió que quienes promueven estas acciones muestran conocimiento de la legislación laboral y utilizan términos jurídicos durante las audiencias, lo que, a su juicio, indica que no se trata de casos aislados, sino de una operación organizada.

Ante esta situación, las empresas afiliadas a la USAC ya compartieron información sobre los casos detectados entre sus integrantes para evitar nuevas afectaciones, al tiempo que reiteraron el llamado a la STPS para que investigue el presunto esquema y, en su caso, proceda conforme a la ley.