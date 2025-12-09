Avanza Playa del Carmen en construcción de más de 2 mil viviendas de interés social

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado sostuvo el fin de semana una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con el objetivo de revisar avances, procesos y estrategias relacionadas con el programa Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen.

Acompañada por el director de Vivienda y Regularización, Alberto Farfán Bravo, la alcaldesa destacó que, gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la gobernadora Mara Lezama, y al trabajo coordinado con la Conavi, Playa del Carmen avanza en el proyecto histórico de 2 mil 224 viviendas, una iniciativa que brindará bienestar, seguridad y nuevas oportunidades a miles de familias que más lo necesitan.

“Playa del Carmen tiene una enorme demanda de vivienda digna, y hoy podemos decirles que vamos por el camino correcto y avanzando con pasos firmes. En la Cuarta Transformación el acceso a la vivienda es un derecho, no un privilegio”, expresó Estefanía Mercado durante el encuentro con el coordinador regional de Conavi Región 9, Iván Sánchez Esponda.

La presidenta municipal reiteró que su gobierno seguirá gestionando y facilitando todo lo necesario para que este programa avance con transparencia, eficiencia y visión social. Asimismo, enfatizó que este esfuerzo representa un compromiso directo con la justicia social y el ordenamiento de la ciudad, ya que permitirá que más familias cuenten con espacios seguros, de calidad y con acceso a servicios, contribuyendo a un desarrollo urbano ordenado y humano.

“El bienestar de nuestra gente es la prioridad. Con estas viviendas estamos construyendo futuro, estabilidad y un Playa del Carmen donde todas y todos puedan vivir con dignidad”, afirmó.