Aprueba comisión de diputados nuevos aranceles de hasta 50 por ciento a productos de Asia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones el dictamen de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Esta modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca imponer nuevas cuotas arancelarias, que van del 10 al 50 por ciento, sobre productos provenientes de países que no mantienen un tratado comercial vigente con México.

El documento aprobado incluye un total de mil 463 fracciones arancelarias, de las cuales 316 no contaban hasta ahora con ningún tipo de impuesto de importación.

Esto significa que por primera vez estarán sujetas a un gravamen. La entrada en vigor de estas disposiciones está prevista para el 1 de enero de 2026, si el dictamen es ratificado en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la discusión, se detalló que la reforma responde a la necesidad de proteger las producciones nacionales frente a prácticas de comercio desleal y competencia desigual, particularmente de naciones con estructuras de costos más bajas y sin compromisos recíprocos con México.

Legisladores que respaldaron la medida argumentaron que los aranceles servirán como herramienta para incentivar la producción interna y equilibrar las condiciones del mercado.

El dictamen establece tarifas diferenciadas dependiendo del tipo de mercancía. Entre los productos incluidos se encuentran:

Textiles y ropa

Automóviles ligeros

Electrodomésticos

Motocicletas

Jabones y productos de higiene

Cosméticos y perfumes

Plásticos

Autopartes

Muebles

Artículos para el hogar

Se trata de sectores considerados sensibles para la industria nacional, por su alta exposición a importaciones de bajo costo.

Algunos ejemplos concretos indican que productos como champús, vajillas, aguas de tocador, cajas de cartón corrugado y prendas de vestir quedarían gravados con aranceles del 25 por ciento. En el caso de puentes prefabricados y sus componentes, la tarifa alcanzará el 50 por ciento.

Los aranceles están dirigidos a mercancías originarias de países sin acuerdo comercial con México. La lista incluye a:

China

Corea del Sur

India

Vietnam

Tailandia

Brasil

Indonesia

Taiwán

Nicaragua

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica

De acuerdo con el dictamen, se pretende alinear la política arancelaria mexicana con los intereses de desarrollo industrial y de fortalecimiento del mercado interno, sin transgredir los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fuente: El Financiero