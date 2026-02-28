Ayuntamiento de Benito Juárez desmiente concierto de Ricardo Arjona en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Ayuntamiento de Benito Juárez aclaró que no ha autorizado ningún evento relacionado con el supuesto concierto “Lo que el seco no dijo – Tour Cancún”, atribuido al cantautor Ricardo Arjona, cuya promoción comenzó a difundirse en redes sociales.

El director de Fiscalización municipal, Alberto Cobarrubias, informó que en las oficinas correspondientes no se ha ingresado solicitud formal alguna para la realización de dicho espectáculo, por lo que el gobierno local no ha emitido permisos ni validaciones.

El funcionario recordó que la organización de conciertos y espectáculos masivos requiere cumplir con una serie de requisitos legales y administrativos antes de anunciarse públicamente. Entre ellos se encuentran la autorización de la Secretaría General del Ayuntamiento, dictámenes de Protección Civil, planes de seguridad y contingencia, así como la regulación del boletaje y la supervisión de las condiciones del recinto.

Ante la circulación de información no confirmada, la autoridad municipal exhortó a la población a verificar cualquier anuncio a través de los canales institucionales oficiales, con el objetivo de prevenir fraudes o afectaciones económicas.