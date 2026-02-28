Solidaridad mexicana: segundo embarque de ayuda arriba a Cuba

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- Dos buques de la Armada de México arribaron este sábado a La Habana con casi mil 200 toneladas de ayuda humanitaria, en lo que representa el segundo envío realizado por México en menos de un mes hacia la isla, que atraviesa una severa crisis económica y enfrenta presiones por parte de Estados Unidos.

Las embarcaciones Papaloapan y Huasteco, enviadas el martes por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ingresaron al puerto habanero durante la madrugada. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cargamento suma mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil cubana.

Dentro del envío se incluyen 23 toneladas de alimentos donados por ciudadanos mexicanos como parte de una campaña solidaria en apoyo al pueblo de Cuba.

Se trata del segundo cargamento de asistencia enviado en febrero, luego de que el pasado día 12 arribaran a la capital cubana aproximadamente 814 toneladas de productos, entre ellos leche líquida y en polvo, artículos cárnicos, galletas, frijol, arroz y productos de higiene personal.

El gobierno cubano ha señalado que las sanciones y restricciones impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump buscan endurecer la presión económica sobre la isla, particularmente en el suministro de combustibles, aunque Washington ha permitido ciertas operaciones dirigidas al sector privado cubano.