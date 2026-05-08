Quintana Roo invertirá 40 mdp en grupo antibombas rumbo al Mundial de fútbol

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CANCÚN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo destinará cerca de 40 millones de pesos para equipar un grupo táctico especializado en la atención de amenazas con explosivos y posibles ataques químicos, como parte de las estrategias de seguridad implementadas rumbo al Mundial de fútbol 2026.

El titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, informó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de adquisición del equipo especializado que permitirá poner en operación esta nueva unidad de reacción.

Detalló que los recursos serán utilizados para la compra de tecnología y herramientas de alta especialización, entre ellas robots para manipulación de explosivos, trajes antibombas, mantas supresoras, ollas de transporte para artefactos explosivos y sistemas para el manejo de materiales peligrosos y cargas detonantes.

El funcionario explicó que el equipamiento ya fue solicitado a empresas especializadas y se prevé que llegue en las próximas semanas.

Gómez Torres indicó que los elementos que integrarán este grupo pertenecen al grupo Jaguar y recientemente concluyeron una capacitación intensiva impartida por la Secretaría de Marina (Semar), con una duración de tres meses, enfocada en técnicas de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos.

Añadió que la preparación también incluye protocolos de actuación ante riesgos químicos y eventos de alto impacto, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles amenazas durante eventos internacionales.

La meta de las autoridades estatales es que esta unidad especializada entre en operaciones antes del inicio del Mundial de 2026, ante el incremento de visitantes y actividades previstas en Quintana Roo durante la justa deportiva.