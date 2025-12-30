Tras 17 años, detienen a sujeto por feminicidio de una niña ocurrido en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de un hombre identificado como José “N”, alias “El Chilango”, a quien señala como el presunto responsable del feminicidio de Jazmine Iridian Jiménez Ramos, una niña de 10 años asesinada en noviembre de 2008 en la colonia Proterritorio de Chetumal, crimen que permaneció impune durante 17 años.

De acuerdo con la FGE, el imputado fue puesto a disposición de un juez penal y se le dictó prisión preventiva, mientras enfrenta un proceso por los delitos de violación, violación equiparada y feminicidio, bajo el sistema tradicional de justicia.

Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2008. Según la investigación ministerial, el acusado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, regresaba a su domicilio en bicicleta cuando interceptó a la menor en la colonia Infonavit Proterritorio. El sujeto habría entablado conversación con la niña y le ofreció dulces, para posteriormente convencerla de acompañarlo a una zona de terracería.

En ese lugar, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, José “N” amenazó a la menor con un cuchillo y la agredió sexualmente. Durante el ataque, la niña opuso resistencia y logró herir al agresor con el arma; como respuesta, el imputado presuntamente le provocó múltiples lesiones que le causaron la muerte, configurándose el delito de feminicidio.

La FGE informó que la averiguación previa fue consignada el pasado 15 de diciembre, lo que permitió la emisión y posterior cumplimiento de una orden de aprehensión. Tras su captura, un juez determinó el auto de formal prisión y ordenó que el acusado enfrente su proceso en prisión preventiva.

El asesinato de Jazmine Iridian generó una profunda conmoción e indignación en la capital de Quintana Roo. El cuerpo de la menor fue localizado en un predio baldío de la avenida Maxuxac con Chicozapote, en la colonia Proterritorio, horas después de ser reportada como desaparecida.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó seis días después del crimen a un albañil identificado como Aníbal Madrigal Moreno como presunto responsable. Sin embargo, tres años más tarde fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal al no existir pruebas suficientes para condenarlo, pues las pocas que habían fueron contaminadas debido a un mal manejo.

Desde entonces, el caso permaneció sin avances públicos, lo que motivó constantes reclamos de organizaciones feministas y de la madre de la menor. Apenas el pasado 22 de noviembre, al cumplirse 17 años del crimen, Luz del Carmen Ramos, madre de Jazmine, reiteró su exigencia de justicia a través de redes sociales.

La Fiscalía no había informado previamente que el caso seguía bajo investigación.