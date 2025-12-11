“Basta de imposiciones”: nace en Chetumal movimiento contra aspirantes de Morena sin arraigo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En rechazo a candidaturas sin arraigo dentro de los municipios y distritos electorales de Quintana Roo impulsadas por la alianza Morena–PVEM–PT, este miércoles fue presentado en Chetumal el Movimiento Político Plural Centro Sur, que también anunció la promoción de iniciativas para exigir una residencia mínima de 10 años en el Estado para quienes aspiren a cargos administrativos.

En conferencia de prensa encabezada por los exdiputados locales Florentino Balam Xiu y Manuel Aguilar Ortega, ambos militantes de Morena, los integrantes del nuevo movimiento explicaron que su surgimiento obedece a la inconformidad generada por la postulación de personas externas a las regiones que buscan representar. Como ejemplo, mencionaron el caso del Distrito Electoral Federal 2, con cabecera en Chetumal, donde han sido diputadas Anahí González Hernández y Marybel Villegas Canché, originarias de Cancún, en lugar de perfiles con residencia en la zona.

Advirtieron que su objetivo es frenar nuevas imposiciones y decisiones unilaterales dentro de la 4T en el proceso de designación de candidaturas, particularmente ante la intención —señalaron— de impulsar a Flavio Carlos Rosado para la presidencia municipal de Isla Mujeres y al diputado federal Enrique Vázquez Navarro para Tulum.

De cara al proceso electoral concurrente de 2027, el movimiento centrará sus esfuerzos en exigir que los cargos de elección popular en los ámbitos federal, estatal y municipal del Distrito 2 sean ocupados por ciudadanos con arraigo, dominio de la lengua maya, conocimiento de la problemática local, trayectoria comunitaria, mérito político comprobado y propuestas viables para la región.

Asimismo, reiteraron que insistirán en que los puestos dentro de la administración pública de los tres poderes del estado y de los ayuntamientos sean ocupados por personas con al menos 10 años de residencia en Quintana Roo, preferentemente egresadas de instituciones educativas locales.

Las propuestas, afirmaron, serán respaldadas por iniciativas ciudadanas ante el Congreso del Estado y por pronunciamientos realizados por la vía pacífica y mediante el diálogo político.

Durante la presentación del movimiento, los asistentes aseguraron contar con el respaldo de liderazgos y luchadores sociales de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, que conforman la demarcación territorial del Distrito 2.

Además de los principales expositores, en la conferencia participaron la exdiputada Inés López Chan, el exdiputado Fernando López, el exregidor Alejandro Castillo Aguilar, así como los ciudadanos Armando Encalada Castro, Raúl Triay Sánchez, Jorge Yeladaqui, Álvaro Ramírez Mendoza, Ligia Pacheco Navarrete y Jorge Herrera Romero, entre otros.

Con información de Cambio22