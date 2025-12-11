Campesinos de Bacalar protestan contra reforma a Ley de Aguas

Comparte esta Noticia

BACALAR.- Campesinos y ganaderos del municipio de Bacalar realizaron una manifestación pacífica sobre la carretera federal para expresar su rechazo a las afectaciones que, afirman, generará la nueva Ley de Aguas Nacionales. Señalaron que la reforma limitaría el uso de pozos, encarecería los trámites para el acceso al agua y restringiría el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que dependen de este recurso.

Con mantas y pancartas con leyendas como “No negociar lo que Dios nos dio”, “Soy ganadero y estoy levantando la voz” y “Agua justa para quienes la trabajen”, los productores se instalaron en el kilómetro 4 del entronque Cafetal–Mahahual, sin bloquear la circulación.

Durante la protesta, distribuyeron pitahaya y coco a los automovilistas, explicando los motivos de su movilización y destacando la relevancia del campo para la economía regional. Precisaron que la entrega simbólica de parte de su cosecha busca visibilizar la importancia del sector agropecuario y el impacto que tendría cualquier cambio en el acceso al agua.

Recordaron que la zona rural de Bacalar es altamente productiva en cultivos como coco, pitahaya y maíz, entre otras especies frutales, por lo que una reducción en la disponibilidad de agua podría generar consecuencias económicas y sociales para cientos de familias.

Los manifestantes subrayaron la necesidad de que autoridades federales y estatales abran un diálogo directo con los productores para revisar el contenido de la reforma y sus implicaciones, tomando en cuenta las condiciones particulares del sur de Quintana Roo, donde los pozos son la principal fuente de abastecimiento.

Advirtieron que, ante la falta de respuesta institucional, continuarán con acciones informativas en comunidades rurales y en otros puntos carreteros del sur del Estado.