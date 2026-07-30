Regidores dejan sin quórum sesión de Cabildo de Cozumel

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COZUMEL.- La sesión ordinaria del Cabildo de Cozumel programada para este miércoles fue declarada desierta debido a la falta de quórum, luego de que seis de los nueve regidores notificaran su inasistencia. Ante esta situación, el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, reprogramó la reunión para el viernes 31 de julio a las 11:00 de la mañana.

A la convocatoria, prevista para las 10:30 horas, únicamente acudieron el alcalde, la síndico Daniela Ayala y las regidoras Carmen Zúñiga, Ana Arana y Raquel Paredes.

Seis regidores justificaron su ausencia

Los regidores que no asistieron fueron Lenin Alejandro Mattar Pérez, María Fernanda Vargas González, Azalia Belem Gurigutia Be, Javier Ovidio Vázquez López, Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Roberto Alan Marín Flores, integrantes tanto de la oposición como de la Cuarta Transformación.

Tras suspender la sesión, José Luis Chacón advirtió que, si las ausencias persisten sin una causa válida, se aplicarán las medidas legales correspondientes.

“La ley es clara, es obligación de todas y de todos los miembros del cabildo, presidente municipal y regidores, tener dos sesiones ordinarias al mes”, expresó el edil.

De acuerdo con el alcalde, cuatro de los regidores justificaron su ausencia por motivos personales, mientras que los otros dos reportaron enfermedad.

Quedaron pendientes temas de inversión y apoyos

La falta de quórum impidió discutir diversos asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos el cierre del Programa de Inversión Anual (PIA) 2025 y la modificación del PIA 2026, relacionados con la aplicación de recursos públicos en obras.

También quedó pendiente la propuesta para incrementar el apoyo destinado a pescadores y trabajadores del mar, que pasaría de 1.5 millones a 2 millones de pesos respecto al año anterior.

Asimismo, no pudieron presentarse dos propuestas de la iniciativa privada en materia de saneamiento ni el proyecto de apoyo al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Craadyr.

El presidente municipal reiteró que estos temas serán abordados en la sesión convocada para el viernes y advirtió que, en caso de repetirse la inasistencia de los seis regidores, se aplicarán las sanciones previstas por la ley.