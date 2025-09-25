Bloquean de nuevo vía en Sergio Butrón Casas

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La inconformidad por las deficiencias en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) escaló nuevamente en la zona sur de Quintana Roo, donde habitantes de la comunidad de Sergio Butrón Casas bloquearon la carretera federal 186 como medida de presión ante los constantes apagones que padecen desde hace semanas.

El bloqueo comenzó la tarde del miércoles y se prolongó hasta después de las 21:00 horas, afectando la circulación en una de las principales vías de la región. Los inconformes exigieron una solución inmediata, al denunciar que la CFE nacional ha hecho caso omiso a las múltiples quejas por la falta de suministro eléctrico, lo que no solo deteriora la calidad de vida, sino que también ha ocasionado pérdidas económicas para comercios y familias.

Protestas se replican en otras comunidades

La movilización en Sergio Butrón Casas no es un hecho aislado. Horas antes, en la comunidad de Nuevo Jerusalén, habitantes retuvieron una camioneta de la CFE como muestra de inconformidad. En Felipe Carrillo Puerto también persiste el riesgo de protestas similares, debido a la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio eléctrico.

Reclamo de fondo: abandono institucional

Las protestas reflejan el deterioro en la relación entre la CFE y las comunidades del sur. Más allá de los apagones, los habitantes acusan abandono institucional y la falta de canales eficaces de atención a sus reclamos.

La creciente presión social —expresada en bloqueos carreteros y la retención de vehículos oficiales— muestra el hartazgo de poblaciones que, cansadas de esperar soluciones, recurren a medidas extremas para ser escuchadas.