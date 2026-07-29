Sheinbaum pide a empresarios denunciar presunta corrupción en Ayuntamiento de Isla Mujeres

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a empresarios de Isla Mujeres a presentar denuncias ante el Gabinete de Seguridad si cuentan con información sobre posibles actos delictivos o irregularidades en el municipio, luego de la publicación de un reportaje de Milenio en el que se documentan presuntos casos de corrupción a nivel local.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que cualquier señalamiento debe formalizarse ante las autoridades para que pueda ser investigado.

“Que esos empresarios se acerquen al Gabinete de Seguridad, y si tienen alguna denuncia, que se investigue”, expresó.

Reportaje expone presuntas extorsiones

El llamado de la presidenta se produjo después de que Milenio difundiera testimonios de empresarios de Isla Mujeres que denuncian la existencia de una presunta red de corrupción municipal, la cual, según los afectados, habría operado durante varios años mediante supuestas extorsiones a comerciantes y constructores.

De acuerdo con el reportaje, estas prácticas habrían incrementado los costos para diversos sectores económicos, particularmente el de la construcción.

La publicación señala que las denuncias cobraron fuerza tras la investigación realizada previamente por ese medio sobre presuntas extorsiones a comerciantes en Tulum, caso que derivó en la destitución de un funcionario municipal.

Señalan a funcionario municipal

Los testimonios difundidos apuntan a William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación de Isla Mujeres, quien ha ocupado distintos cargos relacionados con infraestructura y gestión municipal a lo largo de diversas administraciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el inicio de una investigación derivada de estos señalamientos.