Cancún suma solo dos solicitudes de remodelación hotelera en 2026, frente a por lo menos diez en 2025

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CANCÚN.- Solo dos hoteles de Cancún han solicitado permisos municipales de remodelación en lo que va de 2026, frente a por lo menos diez que lo hicieron en todo 2025. Ante la baja, que la Secretaría de Desarrollo Urbano de Benito Juárez atribuyó al «bache turístico», el Cabildo aprobó el programa Renueva Cancún, que exentará del pago de licencias y derechos municipales a los establecimientos que remodelen sus instalaciones.

Nahielli Orozco Lozano, titular de Desarrollo Urbano, dio a conocer las cifras en entrevista después de que el Cabildo aprobara el programa el miércoles. La funcionaria dijo que el descenso en las solicitudes refleja el impacto de la desaceleración turística en los hoteles de la ciudad. Con el estímulo, su dependencia espera alcanzar el número de permisos tramitados el año pasado.

La exención se aplicará a trabajos en habitaciones, fachadas, vestíbulos, restaurantes y otras áreas ya existentes en los centros de hospedaje. El programa se limita a la remodelación: las ampliaciones y la construcción de nuevas habitaciones quedan fuera del beneficio.

Orozco Lozano señaló que el Ayuntamiento también busca mejorar la imagen urbana de Cancún. Mencionó los edificios abandonados en la Zona Hotelera y el deterioro de las principales avenidas como parte de los problemas que observa en la ciudad.

La secretaria municipal consideró que recuperar la actividad comercial y mejorar el entorno de las avenidas principales podría tener efectos en las zonas periféricas. En el caso de los hoteles, la meta inmediata es que más establecimientos soliciten permisos para renovar los espacios que ya tienen.