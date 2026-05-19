Cabildo de Othón P. Blanco cede facultades de transporte al gobierno estatal

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CHETUMAL.- El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó ceder sus facultades administrativas en materia de transporte al Gobierno del Estado, lo que permitirá la incorporación oficial del municipio al sistema Mobi operado por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

La medida fue respaldada por los regidores de Morena y sus partidos aliados, además de contar con el apoyo de integrantes del PAN. En contraste, los representantes de Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que la decisión representa una pérdida de autonomía para el ayuntamiento capitalino.

Con esta aprobación, Othón P. Blanco seguirá el modelo implementado previamente en Benito Juárez, donde también se transfirieron atribuciones relacionadas con la administración y regulación del transporte público al Gobierno estatal.

La integración al sistema Mobi tiene como objetivo centralizar y homologar la operación del transporte en Quintana Roo, bajo la premisa de mejorar la planeación, modernización y eficiencia del servicio.

Entre los aspectos contemplados destacan la digitalización de trámites, el control de concesiones y la implementación de nuevas estrategias de movilidad urbana.

Durante la discusión en Cabildo, la regidora Lidia Rojas criticó la decisión y advirtió que la capital del estado continúa perdiendo capacidad de decisión en temas fundamentales.

La concejal sostuvo que este tipo de acuerdos concentran atribuciones en el Gobierno estatal y reducen el margen de actuación de los municipios en asuntos estratégicos como el transporte público.

También señaló que ciudades como Chetumal enfrentan problemas relacionados con rutas, cobertura y calidad del servicio, por lo que consideró importante mantener herramientas municipales para atender directamente estas necesidades.

Por su parte, los regidores que apoyaron la iniciativa afirmaron que la adhesión al sistema Mobi permitirá coordinar esfuerzos con el estado para impulsar un modelo de movilidad más moderno, eficiente e integral en beneficio de la ciudadanía.