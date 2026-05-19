Gobierno de Estefanía Mercado arranca curso para nuevos policías

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, puso en marcha el Curso de Formación Inicial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de la estrategia para fortalecer la profesionalización policial en el municipio.

Durante el inicio de actividades, Rodolfo López Zapata, en representación del secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos García, destacó que la capacitación constante y la actualización operativa de los elementos son fundamentales para reforzar la paz y el orden.

El programa tendrá una duración de seis meses y concluirá el próximo 3 de octubre. Durante este periodo, las y los participantes recibirán formación teórica y práctica enfocada en conocimientos policiales, disciplina, habilidades operativas y protocolos de actuación.

Las autoridades también subrayaron la importancia del Certificado Único Policial (CUP), documento obligatorio dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública que evalúa aspectos como control de confianza, formación inicial, competencias básicas y desempeño de cada elemento.

El gobierno municipal señaló que esta estrategia se encuentra alineada con el modelo de seguridad y proximidad social impulsado a nivel estatal por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Al evento asistieron también el director de la Policía Preventiva, Eleaquín Castro, y Alejandro Canul, en representación de la Academia de Formación y Profesionalización Policial.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca fortalecer la preparación de sus elementos para mejorar la atención a habitantes y visitantes bajo el principio de “Servir y Proteger”.