Cabildo de Playa del Carmen aprueba descuentos por pago anticipado del predial 2026

PLAYA DEL CARMEN.- En sesión de Cabildo de Playa del Carmen, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, se aprobó, por unanimidad, el Programa de Descuentos y Estímulos Fiscales del Impuesto Predial 2026, que beneficiará a miles de familias playenses con reducciones de hasta 25 por ciento por pago anticipado, así como estímulos especiales para personas adultas mayores, con discapacidad, jubiladas y pensionadas.

Luego de la sesión, Estefanía Mercado destacó que estas medidas representan “un apoyo directo a la economía de las familias y una herramienta que impulsa la regularización fiscal, el orden y la estabilidad financiera del municipio”, reiterando que su gobierno privilegia acciones que fortalezcan la certeza patrimonial de las y los ciudadanos.

Previamente, el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera Quiam, informó que el programa estará vigente del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 y contempla los siguientes descuentos para quienes cubran el total del ejercicio fiscal en una sola exhibición: 25 por ciento del 1 al 15 de enero de 2026, 15 por ciento del 16 al 31 de enero de 2026 y 10 por ciento del 1 al 28 de febrero de 2026.

Precisó que estos beneficios aplican únicamente para las y los contribuyentes registrados en el territorio municipal y que no podrán acumularse con otros descuentos. Asimismo, el Cabildo autorizó descuentos del 50 por ciento en el pago anticipado del impuesto predial 2026 para contribuyentes que acrediten ser personas con discapacidad, jubiladas o pensionadas, y con credencial del Inapam.

Este beneficio estará vigente del 1 de enero al 30 de junio de 2026, y aplicará únicamente a un inmueble de uso habitacional, que sea domicilio del beneficiario y cuyo valor no exceda de 25 mil UMA diarias.

Como parte del programa de estímulos y con el objetivo de facilitar la regularización fiscal, también se aprobaron descuentos sobre recargos acumulados del impuesto predial: 100 por ciento para recargos generados entre 2023 y 2025, 75 por ciento para recargos entre 2020 y 2022, y 50 por ciento para recargos de 2019 y ejercicios anteriores. Estos estímulos estarán vigentes del 1 de enero al 28 de febrero de 2026.

Por otra parte, el Cabildo aprobó un subsidio del 100 por ciento en los derechos municipales para la expedición de actas certificadas del Registro Civil durante las brigadas municipales de apoyo social realizadas del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 y las que se lleven a cabo en 2026. El subsidio aplica a actas certificadas locales de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y adopción. Para actas de nacimiento estatales y nacionales, la exención cubre únicamente el derecho municipal.

La Dirección del Registro Civil podrá otorgar este subsidio exclusivamente en las fechas, horarios y sedes de las brigadas sociales que realice el Ayuntamiento, y deberá remitir a la Tesorería Municipal la documentación correspondiente para su registro y control.

Durante la sesión también se aprobó la inclusión de las esculturas de las ilustres heroínas mayas María Uicab, Hilaria Nahuat y Agapita Contreras en la Rotonda de los Caudillos Mayas, ubicada en la calle 38. Esta acción tiene como finalidad reconocer el papel histórico de las mujeres mayas, dignificar el espacio público y promover una estrategia de difusión de su legado entre la ciudadanía.

Asimismo, fue autorizado que la presidenta municipal Estefanía Mercado suscriba un Convenio de Colaboración con el IMSS-Bienestar, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y ampliar los alcances de los servicios destinados a la salud y el bienestar de las familias playenses.

Finalmente, el Cabildo aprobó el inicio de los trabajos de Comisiones Unidas entre la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta y la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, con el fin de avanzar en la revisión y análisis de diversos temas administrativos y de planificación urbana.