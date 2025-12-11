Florentino y Dr. Aguilar abanderan hartazgo ante imposiciones

Comparte esta Noticia

• Líderes sociales y de la zona maya impulsan Movimiento Político Plural Centro-Sur; candidaturas y puestos públicos para personas con arraigo e identidad, exigen.

• “No más burlas a la ley”; proponen rescatar la residencia mínima de 10 años.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En el marco de la sucesión adelantada, un grupo de líderes sociales, magisteriales, empresariales de Othón P. Blanco y de orígenes rural e indígena de los municipios del sur de Quintana Roo, vienen impulsando un movimiento político en los últimos meses y ahora decidieron dar el siguiente paso y expresar público rechazo a las imposiciones en las candidaturas a puestos de elección popular y en los cargos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.

La mayoría de los integrantes de este movimiento del sur simpatiza y algunos hasta están afiliados al morenismo, sin embargo, han recibido reiteradas muestras que el patrón de imposiciones se va a repetir en el 2027, por lo que decidieron sacar el hartazgo que han recogido en sus recorridos por las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos.

Ante las inminentes imposiciones, entre otras, del mexiquense-veracruzano Kike Vázquez-Raña, quien llegó a la diputación federal por Quintana Roo por la renuncia de un “diputado Juanito”, el movimiento del sur decidió acelerar su activismo y expresar abiertamente su posicionamiento en contra de una clase política que ha dado la espalda al pueblo contra los principios de la 4T.

Encabezan este movimiento Florentino Balam Xiu, exdirigente magisterial, quien expresó que sí busca ser candidato a la diputación federal por el Distrito 2, el doctor Manuel Aguilar Ortega, expresidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Inés López Chan ex secretaria general del sindicato magisterial independiente, además de Jorge Herrera Romero, Alejandro Castillo Aguilar, Ligia Pacheco Navarrete, Álvaro Ramírez Mendoza, Armando Encalada Castro, Jorge Yeladaqui Arceo, Raúl Triay Sánchez, entre otros.

En rueda de prensa, coincidieron en exigir que los cargos de elección y de gobierno sean ocupados por personas con arraigo e identidad, con mérito propio y que presenten propuestas viables para resolver la problemática del sur y de Chetumal.

Personas que tengan conocimiento de la realidad y problemática de la región y que se respeten los principios de la acción afirmativa, ya que el Distrito 2 corresponde a una candidatura indígena, “hacer a un lado la simulación en el cumplimiento de la norma y de la falsa representatividad”.

Pugnan por hacer cumplir la normatividad en cuanto a la “identidad arraigada en la circunscripción donde sean las postulaciones, así como al mérito propio, no a más burla de las acciones afirmativas” reiteraron.

Hicieron un llamado "a los órganos electorales y a los partidos políticos a verificar y garantizar el cabal cumplimiento de los requisitos constitucionales y electorales".