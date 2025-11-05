Cabildo de Playa del Carmen aprueba donación de predio para proyecto social y cultural “Faro” del Gobierno del Estado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Cabildo de Playa del Carmen aprobó hoy, por unanimidad, en el marco de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, la donación de un predio a la Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo, para la construcción del proyecto social “Faro” (Fábrica de Artes y Oficios).

Dicho acuerdo autoriza la desincorporación y donación a título gratuito de un inmueble de dominio privado municipal al Gobierno del Estado de Quintana Roo, lo que permitirá el desarrollo del proyecto en beneficio de la comunidad playense.

Durante la Sesión, encabezada por la primera regidora Milagros Álvarez, en representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, se explicó que el predio se ubica en la avenida Alondra, Manzana 01, Lote 02, entre las avenidas Chiich y Alondra del fraccionamiento “El Edén”, el cual tiene una superficie total de 8,778.91 metros cuadrados.

La superficie se destinará de la siguiente manera: 5,780 metros cuadrados para la construcción y funcionamiento del centro “Faro”, que impulsará el desarrollo artístico, cultural y laboral entre la ciudadanía; y 2,998.91 metros cuadrados para uso público social.

El Cabildo estableció que, en caso de que al finalizar la presente administración municipal no se haya iniciado la construcción correspondiente en la superficie destinada a uso público, dicha porción del predio será reincorporada automáticamente al patrimonio municipal, sin necesidad de trámite adicional.

En este marco, el Ayuntamiento también designó a la presidenta municipal Estefanía Mercado y a las titulares de la Sindicatura, Tesorería y Oficialía Mayor, para que representen al municipio en la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes.

Además, se ordenó a las áreas jurídicas y administrativas del Ayuntamiento a llevar a cabo las gestiones necesarias para concretar la subdivisión y formalización de la donación.

El acuerdo, que recibió comentarios favorables por parte de la regidora Alma Angelina Rodríguez, Orlando Muñoz, José Luis Toledo y Fernando Muñoz, será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y en la Gaceta Municipal de Playa del Carmen, reforzando así la transparencia y legalidad del proceso.

Con esta acción, el gobierno de Playa del Carmen avanza en su compromiso con el fortalecimiento de infraestructura social que fomenten la cultura, las artes y el bienestar social a favor de la comunidad.