Cae director que filtró movimientos de Manzo; aseguran droga y equipos de comunicación

CIUDAD DE MÉXICO.- Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, fue identificado como la persona que filtró información sensible sobre la agenda, horarios y traslados del alcalde Carlos Manzo durante las celebraciones del Día de Muertos, datos que resultaron determinantes para la ejecución del homicidio ocurrido el 1 de noviembre pasado.

Al dar a conocer los avances del caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el exfuncionario municipal proporcionó a los agresores el itinerario completo del presidente municipal, incluidos retrasos en sus actividades, el momento exacto en que salió de la Casa de Cultura y hasta una imagen de la plaza donde se encontraba acompañado de su familia.

Las investigaciones establecen que Samuel “N” mantenía comunicación directa con Josué Elogio “N”, alias “El Viejito”, quien fungía como enlace para transmitir la información a un chat utilizado por la célula criminal responsable del asesinato. Carlos Manzo había solicitado previamente apoyo federal para enfrentar a la delincuencia organizada en el municipio.

Ambos implicados fueron detenidos entre el 8 y 9 de enero por el gabinete de seguridad federal. De acuerdo con las autoridades, forman parte de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezada por Jorge Amando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del crimen y capturado el 17 de noviembre.

García Harfuch precisó que Samuel “N” también sostuvo comunicación con Ramiro “N”, otro de los involucrados, y que el día del ataque registró desplazamientos a menos de 600 metros del lugar donde ocurrió la agresión. Asimismo, se confirmó que cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

En el caso de Josué Elogio “N”, quien trabajaba como taxista, el funcionario federal informó que tras su captura se realizaron tres cateos en distintos inmuebles, donde fueron aseguradas dosis de droga y ocho equipos de comunicación, elementos que fortalecen las líneas de investigación.

A ambos se les ejecutaron órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. El fiscal Carlos Torres Piña indicó que el asesinato del alcalde fue planeado con al menos 15 días de anticipación.

Con estas detenciones, suman ocho las personas aprehendidas por su participación en el homicidio de Carlos Manzo. Entre ellas se encuentra Jorge Amando “N” como coordinador de la célula delictiva; Ricardo “N”, encargado de trasladar a los agresores tras el ataque; Jasiel Antonio “L”, dedicado al reclutamiento de personas para actividades criminales; así como Gerardo “N”, Flor “N” y Alejandro Baruque “N”, vinculados a delitos de extorsión y narcomenudeo.

Finalmente, el titular de la SSPC afirmó que estas acciones representan un golpe significativo a la estructura criminal responsable, al tiempo que frenan el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas, y aseguró que las investigaciones continúan para lograr nuevas detenciones y esclarecer completamente el caso.