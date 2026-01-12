Gobierno de Estefanía Mercado fortalece alianza con sectores sindicales en materia de seguridad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, fortalece, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lazos de colaboración con organismos sindicales y sector empresarial, con el objetivo de seguir trabajando a favor de la seguridad de las y los ciudadanos del municipio.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, Carlos Alberto Montesinos, sostuvo una reunión con el dirigente estatal de la CROC, Martín de la Cruz Gómez, para intercambiar experiencias en materia de seguridad y dialogar sobre acciones que permitan reforzar la protección de las personas, de su patrimonio y de la actividad económica.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que este tipo de reuniones son fundamentales porque permiten avanzar hacia una mayor seguridad en el municipio, al escuchar distintas voces y fortalecer las estrategias que se aplican en el territorio.

Por su parte, el dirigente estatal de la CROC destacó que, de acuerdo con lo que le ha expresado el personal que labora en horarios vespertinos y nocturnos, actualmente existe una mayor sensación de seguridad, lo cual se refleja en la presencia más constante de elementos policiales en las calles.

Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y de seguir trabajando de manera coordinada para que estas acciones se traduzcan en mayor tranquilidad para las y los ciudadanos.

El gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de seguir trabajando a favor de las familias playenses , para consolidar un municipio más seguro, en paz y con mejores condiciones de vida.