Sheinbaum destaca mejora de 5.1% en Índice de Paz México 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la estrategia de seguridad de su gobierno “está dando resultados”, luego de que el país registrara una mejora de 5.1% en el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 20 de mayo, la mandataria destacó que el informe refleja el avance más importante en materia de paz y seguridad registrado en al menos una década.

“En 2025 la paz en México mejoró un 5.1 por ciento, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Esta mejora también representa el sexto año consecutivo de avance”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el análisis es realizado por especialistas nacionales e internacionales, lo que —dijo— otorga independencia y reconocimiento global al estudio.

Asimismo, sostuvo que los resultados respaldan la estrategia de seguridad basada en inteligencia, coordinación entre instituciones y atención focalizada a generadores de violencia.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, la mejoría se relaciona principalmente con una disminución de 22.7% en la tasa de homicidios durante el último año, lo que equivale a cerca de siete mil asesinatos menos en comparación con 2024.

No obstante, el informe advierte que aún persisten desafíos importantes para consolidar condiciones sostenibles de paz en el país.

Entre las problemáticas señaladas destacan la violencia familiar, las desapariciones y la fragmentación de grupos criminales, particularmente en entidades como Sinaloa y Colima.

El reporte también indica que el impacto económico de la violencia en México durante 2025 representó alrededor del 11% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a aproximadamente cuatro billones de pesos.