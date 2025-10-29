Campeche pierde Calakmul: SCJN lo deja fuera del conflicto limítrofe

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Quintana Roo dio un paso decisivo en el histórico conflicto limítrofe por el territorio de Calakmul, luego de que Campeche quedara fuera del litigio por no presentar en tiempo y forma su controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La omisión procesal podría representar una pérdida territorial significativa para Campeche, que quedaría sin más de seis mil kilómetros cuadrados de selva, una de las zonas con mayor riqueza biológica del país.

De acuerdo con el consejero jurídico del Gobierno de Quintana Roo, Carlos Fuentes del Río, el expediente se encuentra ya en la etapa de cierre de instrucción, donde las entidades aún en disputa —Quintana Roo y Yucatán— concluyeron la presentación de sus alegatos.

“Campeche ya quedó fuera porque no promovió oportunamente la controversia”, confirmó el funcionario, quien detalló que la ministra María Estela Ríos González será la encargada de emitir la resolución definitiva.

El último acuerdo del caso fue emitido el 22 de septiembre de 2025, tras la reasignación del expediente que antes estaba a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebollado, lo que marca el ingreso del proceso a su fase final. La sentencia de la Corte podría redefinir los límites territoriales del sureste mexicano, estableciendo con precisión el Punto de Unión Territorial (PUT) que determinará la superficie geográfica exacta de Quintana Roo.

El conflicto por Calakmul tiene una larga historia. La primera controversia constitucional, la 997/1997, fue promovida por Quintana Roo contra la creación del municipio de Calakmul. Más tarde, el estado interpuso la 1397/1997 contra Yucatán. Ambas fueron archivadas en 2013 sin sentencia.

Actualmente, la controversia en curso —expediente 2026/2019— fue promovida por Yucatán contra Quintana Roo, tras la publicación en el Periódico Oficial de un mapa estatal que fijaba los límites conforme a la Constitución local. En ese mismo litigio, Campeche no presentó su recurso dentro del plazo legal, quedando fuera del proceso.

El territorio en disputa con Campeche comprende 33 comunidades, y la extensión total del área en conflicto, que incluye también a Yucatán, supera los 10 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 20 por ciento del territorio quintanarroense.