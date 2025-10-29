Laura Fernández gana amparo para frenar inhabilitación en su contra

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, obtuvo una suspensión definitiva que ordena retirar su nombre del Registro de Servidores Públicos Inhabilitados por causas de corrupción, al menos mientras no exista una sentencia firme en su contra.

La medida cautelar fue concedida el 24 de octubre por el Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo, y ordena que la Cuarta Sala Ordinaria y Especializada en Materia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción (TJAA) elimine la publicación de las sanciones impuestas a Fernández Piña en el Sistema de Personas Servidoras Públicas Sancionadas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado.

El fallo judicial señala que la suspensión se mantendrá “hasta en tanto se celebre la audiencia constitucional y se decida lo que corresponda respecto a la sentencia definitiva”, lo que implica que la exalcaldesa evita temporalmente su inhabilitación por 20 años para ejercer cargos públicos.

Además de esa sanción, Fernández Piña también impugnó una multa de 78.9 millones de pesos impuesta por el TJAA, que la declaró responsable de una falta administrativa grave de abuso de funciones, derivada de aportaciones no enteradas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante su administración municipal.

En su defensa, la también exdiputada federal argumentó que los recursos retenidos al IMSS se destinaron al pago de sueldos durante la pandemia por COVID-19, para evitar el despido de empleados municipales.

Cabe recordar que meses atrás, Fernández Piña había perdido un amparo ante el mismo juzgado por no seguir la vía de impugnación correspondiente. Sin embargo, en esta ocasión su nueva demanda fue admitida, con lo que logra una primera victoria jurídica frente al Tribunal Anticorrupción.