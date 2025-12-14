Cancún, con 17 nuevos vuelos de cara al Mundial de fútbol

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Para el cierre de 2025 y durante el primer trimestre del próximo año se incorporarán 17 nuevos vuelos hacia Cancún, principalmente desde Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea rumbo al verano de 2026, en el contexto del Mundial de futbol.

La Secretaría estatal de Turismo informó que entre los principales anuncios destaca la nueva ruta de Sun Country desde Tulsa, en Estados Unidos, cuyo primer vuelo internacional será precisamente hacia el Caribe mexicano.

La dependencia detalló que, de manera paralela, American Airlines anunció un incremento en sus frecuencias, mientras que se suma una nueva conexión desde Tulsa, una ciudad que nunca había tenido vuelos internacionales y que debutará con un enlace directo a Cancún.

Otro de los vuelos relevantes es el de Aer Lingus desde Dublín, Irlanda, que abre nuevas posibilidades de conectividad con esa región de Europa. Asimismo, United Airlines incrementará frecuencias desde sus principales ciudades de origen en la Unión Americana, aunque sin anunciar nuevas rutas.

También se incorporan rutas como la de Calgary a Cozumel, desde Canadá, y la conexión nacional de Viva Aerobús desde Saltillo, lo que confirma que la expansión aérea no se limita únicamente a Cancún ni se concentra sólo en vuelos internacionales.

Con estas nuevas operaciones aéreas, la Secretaría estatal de Turismo señaló que se refuerza la expectativa para 2026 de captar al menos un millón de turistas adicionales a los que anualmente recibe Quintana Roo.

Para el cierre de este año, se tiene garantizado que el estado superará los 20 millones de turistas, cifra similar a la registrada en 2024, a pesar de que 2025 representó un periodo complejo para la industria.

La dependencia destacó la resiliencia del sector turístico de Quintana Roo, al señalar que el crecimiento en la oferta turística obliga a incrementar el flujo de visitantes durante el próximo año para mantener altos niveles de ocupación.

El listado de nuevos vuelos es el siguiente:

Oklahoma–Cancún , del 6 de diciembre al 4 de abril de 2026, de American Airlines.

, del 6 de diciembre al 4 de abril de 2026, de American Airlines. Toronto y Hamilton–Cancún , a partir del 12 de diciembre de 2025, de Porter Airlines.

, a partir del 12 de diciembre de 2025, de Porter Airlines. Cozumel–Calgary , del 20 de diciembre al 11 de abril, de WestJet.

, del 20 de diciembre al 11 de abril, de WestJet. Dublín–Cancún , a partir del 6 de enero de 2026, de Aer Lingus.

, a partir del 6 de enero de 2026, de Aer Lingus. Cancún–Charleston, Cancún–Norfolk, Cancún–Nueva Orleans y Cancún–Providence , a partir de enero de 2026, de Breeze Airways.

, a partir de enero de 2026, de Breeze Airways. Cancún–Charlottetown y Cancún–Fredericton , a partir de febrero de 2026, de Air Transat.

, a partir de febrero de 2026, de Air Transat. Saltillo–Cancún , a partir del 29 de marzo de 2026, de Viva Aerobús.

, a partir del 29 de marzo de 2026, de Viva Aerobús. Las Vegas–Cancún , a partir del 4 de junio de 2026, de Southwest Airlines.

, a partir del 4 de junio de 2026, de Southwest Airlines. Tulsa–Cancún , a partir del 21 de mayo de 2026, de Sun Country Airlines.

, a partir del 21 de mayo de 2026, de Sun Country Airlines. Charlotte–Cancún, Chicago Midway–Cancún y Raleigh-Durham–Cancún, a partir de marzo de 2026, de Frontier Airlines.